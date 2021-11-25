«После атаки о нас узнал весь мир»: основатель BTC-Alpha рассказал о последствиях попытки взлома

Виталий Боднар, основатель криптобиржи BTC-Alpha, дал интервью после запуска полноценной работы платформы. Напомним, в начале ноября биржа подверглась попытке взлома – хакеры скомпрометировали данные пользователей, но не смогли вывести средства. Попытка взлома сопровождалась слежкой, угрозами физической расправы, давлением на команду и лично на Виталия.

Виталий Боднар

BTC-Alpha – первая международная криптобиржа с украинскими корнями. За 5 лет ее существования никому не удавалось найти лазейку и взломать платформу. Не удалось это и сейчас, утверждает Виталий Боднар.

"Были заражены некоторые компьютеры сотрудников. Не через интернет, физически. То есть, был физический контакт, и сотрудники этого даже не понимали. Сейчас всплывает много информации, которую мы проверяем, о шпионаже. Нам подтвердили и сами хакеры – они нас взломали не через код, не было никакой замысловатой лазейки. Они сработали через человеческий фактор. Конечно, после этого я начал по-другому относится к безопасности сотрудников, к отбору кадров на работу", – отметил Боднар.

По его словам, команда платформы полностью пересмотрела весь код, запустила сервера и усилила меры безопасности. Несмотря на серьезный удар по репутации, большинство крупных партнеров стали еще более лояльными к бирже.

"Им очень понравилось, как мы отработали в экстремальной ситуации. Мы получили много похвалы, это похвала моей команде. Был момент, когда мы в 3–4 ночи уходили с офиса, и уже в 8–9 утра приходили. В первые сутки после запуска был аншлаг, мы сначала включили вывод, и только потом депозиты. Мы хотели дать людям возможность вывести их средства. Сегодня нет никакой паники, люди торгуют монетами. На восстановление прежних объемов уйдет месяц. А дальше будет рост, так как о нас заговорил весь мир. Многим понравилось то, как мы себя проявили в этой ситуации. Мы сделали все возможное и даже немножко больше", – отметил Виталий Боднар.

Команда BTC-Alpha постепенно возвращается к вопросам расширения юрисдикции работы платформы. Попытка взлома связала руки на несколько недель, но сейчас работа по получению лицензии США ведется с удвоенной скоростью.

"Это очень важный вопрос – юрисдикция США открывает перед нами весь мир. Мы открыты ко всем предложениям и продолжаем переговоры с Украиной. Украина достойная страна, которая должна быть в эпоху диджитализации в первой десятке по всем направлениям. Общаемся по вопросам регуляции с Кипром, продолжаем работу с Турцией. До этой ситуации мы провели переговоры с первым помощником президента Эрдогана относительно запуска турецкого представительства. Да, нашим договоренностям был нанесен значительный ущерб, но нет ничего непоправимого", – отметил Виталий Боднар.

Команда BTC-Alpha продолжает работу по усилению мер безопасности и намерена вернутся в ТОП самых безопасных криптобирж. Выводы сделаны, урок усвоен.

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