Полностью электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет

Самолёт Spirit of Innovation совершил первый полет продолжительностью 15 минут. Rolls-Royce утверждает, что одноместный самолет наделен "самой ёмкой аккумуляторной батареей, когда-либо созданной для самолета". Об этом пишет Hi Tech.

Самолет, фото с открытых источников

Ожидается, что самолет сможет установить мировой рекорд скорости. В компании планируют, что Spirit of Innovation будет развивать скорость до 480 км/час. Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт (около 544 лошадиных сил).

Представители британской компании Rolls-Royce, известной в авиационной отрасли своими двигателями, сообщили, что это был первый выход электрического самолета Spirit of Innovation, который совершил первый полет продолжительностью 15 минут.

Разработанная специально для Spirit of Innovation электрическую силовую установку применят в полностью электрическом пассажирском самолете для пригородных полетов, разрабатываемом Rolls-Royce совместно с Tecnam для Wideroe, крупнейшей региональной авиакомпании в Скандинавии. Партнеры планируют, что в коммерческую эксплуатацию его запустят в 2026 году.



Как сообщало издание "Комментарии", Rolls-Royce получил невероятный тюнинг.

Напомним, по цене одного дома: Rolls-Royce представил новый роскошный автомобиль. Генеральный директор британского производителя роскошных автомобилей Rolls-Royce заявил, что спрос возвращается к норме. Компания выпустила новый автомобиль, который стоит дороже, чем средний дом в Великобритании.

Выступая в среду на презентации нового Rolls-Royce Ghost, Торстен Мюллер-Отвос сказал BBC, что спрос сейчас "более или менее вернулся к норме" в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Как сообщало издание "Комментарии", General Motors разрабатывает собственный электрический фургон.



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