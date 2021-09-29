logo
Русский Українська

BTC/USD

42044.95

ETH/USD

2909.81

LTC/USD

147.85

USD/UAH

26.70

EUR/UAH

31.20

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости IT технологии Полностью электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет
commentss НОВОСТИ Все новости

Полностью электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет

В компании планируют, что Spirit of Innovation сможет развивать скорость до 480 км/час

сегодня, 15:00
Автор:

Хмільовська Інна

Самолёт Spirit of Innovation совершил первый полет продолжительностью 15 минут.  Rolls-Royce утверждает, что одноместный самолет наделен "самой ёмкой аккумуляторной батареей, когда-либо созданной для самолета". Об этом пишет Hi Tech.

Полностью электрический самолет Rolls-Royce совершил первый полет

Самолет, фото с открытых источников

Ожидается, что самолет сможет установить мировой рекорд скорости. В компании планируют, что Spirit of Innovation будет развивать скорость до 480 км/час. Мощность двигателя самолета составляет 400 кВт (около 544 лошадиных сил). 

Представители британской компании Rolls-Royce, известной в авиационной отрасли своими двигателями, сообщили, что это был первый выход электрического самолета Spirit of Innovation, который совершил первый полет продолжительностью 15 минут.

Разработанная специально для Spirit of Innovation электрическую силовую установку применят в полностью электрическом пассажирском самолете для пригородных полетов, разрабатываемом Rolls-Royce совместно с Tecnam для Wideroe, крупнейшей региональной авиакомпании в Скандинавии. Партнеры планируют, что в коммерческую эксплуатацию его запустят в 2026 году.

Как сообщало издание "Комментарии", Rolls-Royce получил невероятный тюнинг.

Напомним, по цене одного дома: Rolls-Royce представил новый роскошный автомобильГенеральный директор британского производителя роскошных автомобилей Rolls-Royce заявил, что спрос возвращается к норме. Компания выпустила новый автомобиль, который стоит дороже, чем средний дом в Великобритании. 

Выступая в среду на презентации нового Rolls-Royce Ghost, Торстен Мюллер-Отвос сказал BBC, что спрос сейчас "более или менее вернулся к норме" в Азии, Европе и на Ближнем Востоке.

Как сообщало издание "Комментарии", General Motors разрабатывает собственный электрический фургон.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://hi-tech.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ