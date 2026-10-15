Погоду смогут предсказывать на 6 недель вперед: ученые совершили прорыв, который меняет все

Прогноз погоды на полтора месяца вперед может стать значительно более точным благодаря новой разработке искусственного интеллекта. Исследователи создали модель, удвоившую точность предсказаний на период от двух до шести недель. Это может изменить подходы к прогнозированию погоды, которое десятилетиями оставалось сложной научной задачей.

Прогноз погоды на несколько недель вперед становится точнее благодаря развитию метеорологических моделей и искусственного интеллекта. Фото: Wikimedia Commons

Почему погоду трудно предсказать надолго

Современные метеорологические модели обычно теряют точность, когда речь идет о прогнозах более чем на две недели. Причина состоит в большом количестве атмосферных процессов, постоянно взаимодействующих между собой. Даже незначительные изменения могут со временем привести к существенным отличиям в прогнозах.

Это явление объясняет теория хаоса, которую развивали, в частности, в 1970-х годах. На протяжении почти 50 лет многие исследователи считали, что ограничение в две недели практически невозможно преодолеть. Промежуток от двух до шести недель даже получил неофициальное название "пустыня предсказуемости".

Как искусственный интеллект улучшает прогнозы

Климатолог Джуда Коэн и его коллега Лестер Макки разработали систему, которая не только формирует прогнозы, но и учится на ошибках. Для этого используется метод постобработки: результаты модели сравнивают с историческими данными, выявляют неточности и корректируют предсказания.

Три версии разработки представили Европейскому центру среднесрочных прогнозов погоды. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature. По данным команды, интеграция ИИ с постобработкой удвоила общую точность прогнозов на срок от двух до шести недель по сравнению с имеющимися подходами.

Чем это поможет людям

Более точные долгосрочные прогнозы могут быть полезны для фермеров, энергетических компаний и других сфер, зависящих от погодных условий. Особое значение имеет возможность предсказывать экстремальные явления, в частности наводнения и периоды сильного похолодания.

В то же время новая модель не означает, что синоптики уже могут безошибочно определять погоду на полтора месяца вперед. Исследователи говорят о существенном повышении точности, а не о полном устранении неопределенности. Однако результаты показывают, что даже давние ограничения метеорологии можно пересмотреть благодаря новым технологиям.

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