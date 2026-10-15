Погоду зможуть передбачати на 6 тижнів уперед: вчені зробили прорив, який змінює все

Прогноз погоди на півтора місяця вперед може стати значно точнішим завдяки новій розробці штучного інтелекту. Дослідники створили модель, яка подвоїла точність передбачень на період від двох до шести тижнів. Це може змінити підходи до прогнозування погоди, яке десятиліттями залишалося складним науковим завданням.

Прогнозування погоди на кілька тижнів уперед стає точнішим завдяки розвитку метеорологічних моделей та штучного інтелекту. Фото: Wikimedia Commons

Чому погоду важко передбачити надовго

Сучасні метеорологічні моделі зазвичай втрачають точність, коли йдеться про прогнози на понад два тижні. Причина полягає у великій кількості атмосферних процесів, які постійно взаємодіють між собою. Навіть незначні зміни можуть з часом призвести до суттєвих відмінностей у прогнозах.

Це явище пояснює теорія хаосу, яку розвивали, зокрема, у 1970-х роках. Упродовж майже 50 років багато дослідників вважали, що обмеження у два тижні практично неможливо подолати. Проміжок від двох до шести тижнів навіть отримав неофіційну назву "пустеля передбачуваності".

Як штучний інтелект покращує прогнози

Кліматолог Джуда Коен та його колега Лестер Маккі розробили систему, яка не лише формує прогнози, а й навчається на своїх помилках. Для цього використовується метод постобробки: результати моделі порівнюють з історичними даними, виявляють неточності та коригують передбачення.

Три версії розробки представили Європейському центру середньострокових прогнозів погоди. Результати дослідження опублікували в журналі Nature. За даними команди, інтеграція ШІ з постобробкою подвоїла загальну точність прогнозів на термін від двох до шести тижнів порівняно з наявними підходами.

Чим це допоможе людям

Точніші довгострокові прогнози можуть бути корисними для фермерів, енергетичних компаній та інших сфер, залежних від погодних умов. Особливе значення має можливість краще передбачати екстремальні явища, зокрема повені та періоди сильного похолодання.

Водночас нова модель не означає, що синоптики вже можуть безпомилково визначати погоду на півтора місяця вперед. Дослідники говорять про суттєве підвищення точності, а не про повне усунення невизначеності. Проте результати демонструють, що навіть давні обмеження метеорології можна переглянути завдяки новим технологіям.

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