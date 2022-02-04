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Почему зарядка телефона в спальне опасна для здоровья: исследование ученых

Британские ученые рассказали, почему нельзя заряжать телефон в спальне

сегодня, 14:56
Автор:

Денис Подставной
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Британские ученые рассказали к чему может привести зарядка телефона в спальне. Об этом пишет издание IXBT. 

Почему зарядка телефона в спальне опасна для здоровья: исследование ученых

Почему нельзя заряжать телефон в спальне

Как указывается в материале, согласно последнему исследованию ученых, зарядка мобильных телефонов в спальне может повлиять на секрецию мелатонина.

Специалисты отмечают, что в тёмное время суток организм человека хорошо вырабатывает мелатонин, который еще называют гормоном молодости. Он помогает сохранять тонус кожи, улучшает качество сна, а также заботится о здоровье волос и ногтей. Снижение уровня мелатонина в организме человека может привести к замедлению обменных процессов. 

По словам исследователей, зарядка гаджетов рядом с местом, где спит человек может повлиять на выработку мелатонина, а это в свою очередь может привести к таким заболеваниям, как, например, диабет и ожирение. 

Согласно данным исследования, в режиме ожидания значение электромагнитного излучения телефона составляет 2,3 мГс, а после включения это значение увеличивается до 3,4 мГс. Кроме того, значения электромагнитного излучения мобильного телефона на расстоянии 5 сантиметров, 10 сантиметров и 15 сантиметров от гаджета составляют 1, 0,5 и 0,3 мГс соответственно. Чем дальше человек находится от гаджета, тем меньше значение электромагнитного излучения.

Британские ученые рекомендуют не оставлять включенным телефон во время сна. Если человек не может этого сделать, то не стоит брать его в спальню, оставлять на зарядке или класть в кровать. 

Специалисты говорят, что даже когда гаджет не используется, но подключен к сети, то он всеравно производит небольшое количество электромагнитного излучения.

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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/04/zarjadka-mobilnogo-telefona-v-spalne-mozhet-privesti-k-ozhireniju-i-diabetu.html
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