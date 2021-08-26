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Почему TikTok регулярно удаляет видеоролики о криптовалюте

Большинство заблокированных роликов - образовательные, а их авторы не получают оплату за продвижение контента

сегодня, 16:10
Автор:

Хмільовська Інна

TikTok изменил свою политику, теперь влиятельные лица, занмающиеся криптовалютой рассматривают возможность перехода на конкурирующие платформы. Как сообщает CNBC, в последнее время TikTok регулярно удаляет видеоролики о криптовалюте без объяснений причин. При этом, некоторым авторам блокируют аккаунты.

Почему TikTok регулярно удаляет видеоролики о криптовалюте

TikTok, фото с открытых источников

Издание сообщает, что большинство заблокированных роликов — образовательные, а их авторы не получают оплату за продвижение контента.

С июля известно, что TikTok начал использовать алгоритм, который автоматически блокирует ролики, нарушающие правила платформы. Также сервис запретил продвигать в видео финансовые услуги, в том числе криптовалюту, без пометки о брендированном контенте.

Создатели криптовалютного содержания TikTok, утверждают, что они просто пытаются рассказать потребителям о развивающемся рынке, говорят, что они оказались под ударом от быстрых изменений в компании. 

TikTok отказался комментировать отчеты авторов. Зато представитель указал CNBC на страницу с рекомендациями сообщества компании. Пресс-секретарь не уточнил, какие принципы нарушают создатели крипто.

Когда видео удаляют с TikTok, создатели утверждают, что получают извещение о том, что они нарушили правила сообщества. Иногда в нем отмечается, что они размещали содержание, что касается "незаконной деятельности и товаров, регулируются законом". Указание не обновлялись с декабря, хотя TikTok внедрил свою новую функцию обнаружения чуть больше месяца назад, когда авторы утверждают, что удаление активизировалось.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал, что TikTok блогера трагически погибла во время съемок нового видеоролика.


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Источник: https://processer.media/ua/tiktok-masovo-vidalyaie-video-pro-kriptovaljutu/
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