Почему мы должны нанять именно вас: Билл Гейтс подсказал оригинальный ответ на популярный вопрос

Собеседование при приеме на работу — это часть рабочей культуры, от которой невозможно уйти. Конечно, многие из нас хотят устроиться на работу с солидной зарплатой, и один из вопросов, который нам часто задают: "Почему мы должны вас нанять?".

Советы от Билла Гейтса

У каждого из нас будет свой ответ на него, в зависимости от наших знаний и опыта. Тот же вопрос недавно был задан Биллу Гейтсу, который создал одну из крупнейших технологических компаний на планете. Он дал интересный совет относительно того, что следует отвечать на этот вопрос.

Во время интервью в прямом эфире CNN звезда НБА Стеф Карри спросил Гейтса: "Допустим, вы проходите собеседование на должность младшего инженера в Microsoft, сидя в зале ожиданий или на видеовстрече в 2020 году. Почему мы должны вас нанять?". Гейтс дал довольно простой и понятный ответ.

"Вы должны взглянуть на код, который я написал. Вы знаете, я немного сумасшедший. Я пишу программы, выходящие за рамки тех уроков, которые я посещал, и думаю, что со временем стал лучшим, поэтому посмотрите, насколько я амбициозен. Я действительно думаю, что могу хорошо работать с людьми, я могу немного резко критиковать их код, но в целом мне нравится быть в команде, мне нравятся амбициозные цели. Мне нравится думать о том, как мы можем предвидеть будущее. Программное обеспечение — это круто, и я хочу участвовать", — ответил Гейтс.

Карри недавно начал новую серию интервью на своем канале YouTube. Он обсудил с соучредителем Microsoft пандемию коронавируса и роль нынешних технологий. Гейтс подчеркнул один важный момент — различие в типах рабочих ролей, которые у нас есть. Например, некоторые из нас продолжают получать зарплату, работая на удобных диванах. С другой стороны, люди, работающие в ресторанах, не получают достаточно рабочего времени и не имеют возможности зарабатывать деньги.

Гейтс был одним из тех, кто предупреждал, что такая ситуация может постучать в наши двери, но даже он признал, что "не понимал, насколько это будет несправедливо".

Как сообщало издание "Комментарии", Билл Гейтс назвал тесты на COVID-19 пустой тратой времени.

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