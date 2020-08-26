Платформа Google Arts & Culture покажет новые экспонаты с помощью дополненной реальности

Компания Google объявила о сотрудничестве с такими учреждениями, как Государственный Дарвиновский музей в Москве и Лондонский музей естествознания, чтобы добавить новые виртуальные экспонаты в свое приложение Arts & Culture для Android и iOS. Оно дает возможность пользователям размещать объекты дополненной реальности в реальном пространстве и они видны на экране телефона. Об этом сообщат издание Ars Technika.

Дополнения включают в себя модель доисторического ракообразного под названием Cambropachycope в масштабе 400: 1, капсулу Аполлона-11, скафандр Нила Армстронга и работы Фриды Кало и других художников. Приложение также включает в себя морское существо возрастом почти 500 миллионов лет под названием Aegirocassis, рыбу-хобота, акулу и несколько других, большинство из которых также можно просмотреть в виде 3D-моделей на одном из веб-сайтов Google.

И Google, и его главный конкурент в мобильном пространстве (Apple) вложили значительные средства в дополненную реальность для мобильных устройств. Каждый из них предоставляет интерфейс программирования для разработчиков приложений AR на своих платформах - ARCore для Android и ARKit для iOS и iPadOS.

Всего за последние несколько лет эти API-интерфейсы стали значительно более сложными, в них появились такие функции, как реалистичные тени, захват движения всего тела и окклюзия. Однако большинство приложений являются развлекательными и даже бессмысленными, а не полезными. Это происходит отчасти из-за ограничений, присущих просмотру контента AR на экране телефона.

Тем не менее пока многие музеи по всему миру все еще закрыты из-за пандемии COVID-19, привнесение природных и исторических экспонатов в дома людей в иммерсивном формате кажется хорошим решением.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft разработала виртуальную реальность для слепых.

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