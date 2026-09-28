Пентагон хочет создать детектор лжи на основе ИИ: на что потратят 30 миллионов долларов

Пентагон США хочет модернизировать технологии проверки на полиграфе с помощью искусственного интеллекта. На это в течение пяти лет планируют запросить более 30 миллионов долларов, хотя окончательное финансирование еще должен одобрить Конгресс.

Детектор лжи нового поколения может использовать искусственный интеллект и дистанционное считывание физиологических сигналов. Фото: NomeVisualizzato / Pixabay

Что хотят создать

Программу назвали Polygraph + или Polygraph Next. Согласно бюджетному документу Министерства обороны США, на нее предусмотрено около 30,3 млн долларов в 2027-2031 финансовых годах.

Проект обязан модернизировать федеральные технологии полиграфа и оценку достоверности. Среди главных направлений – искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического анализа результатов, а также дистанционное считывание физиологических показателей без подключения датчиков к телу человека.

Речь идет о технологиях, способных фиксировать разные сигналы организма. Например, предыдущие проекты Пентагона использовали камеры для измерения частоты сердцебиения и дыхания, а также отслеживали движения головы, температуру кожи лица и активность пор.

Для чего это нужно

DCSA – Агентство контрразведки и безопасности Министерства обороны США – планирует проводить независимые исследования, полевые испытания и оценивание прототипов. Система также должна получить централизованное хранилище данных и инструменты для их анализа.

В бюджетном документе говорится, что Polygraph Next предназначен для проверки персонала и выявления внутренних угроз. В 2027 г. планируется масштабировать разработку и провести операционные испытания совместно с другими государственными программами полиграфа.

Однако остается главный вопрос: сможет ли ИИ действительно надежно определять ложь? Полиграф непосредственно не "видит" обмана, а фиксирует физиологические реакции, которые могут возникать из-за стресса, страха или других причин.

Исследователи уже много лет подвергают сомнению точность таких проверок. Поэтому новая система пока остается экспериментальной разработкой, а не готовым способом безошибочно определять, кто говорит правду.

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