От рекламы не отвертишься: Instagram представил весьма неоднозначную функцию

Как будто Instagram и так не вызывает привыкания, компания добавляет новую функцию, которая позволит вам дольше прокручивать ленту. Начиная с сегодняшнего дня, социальная сеть будет загружать "Рекомендуемые публикации" в конце вашей ленты, как только вы начнете получать новости от друзей и других аккаунтов, на которые вы подписаны. Об этом сообщает TNW.

Обычно, когда пользователь доходит до конца своей ленты, Instagram просто отображает сообщение "Вы в курсе всего!" и позволяет просматривать более старые сообщения. Теперь вместо этого после указанного сообщения пользователь по умолчанию будет видеть предлагаемые сообщения из других аккаунтов, включая, конечно же, рекламу.

Кроме того, пользователь все еще может просматривать старые сообщения одним нажатием кнопки - он увидит опцию прямо под последующим сообщением. Он также может сообщить Instagram, когда его не интересует предлагаемая публикация, коснувшись меню и выбрав "не интересует". Это сообщит алгоритму, что ему нужно внести некоторые изменения. Пользователь не может полностью отключить "Рекомендуемые публикации".

Как сообщало издание "Комментарии", на Instagram подали в суд из-за незаконного сбора биометрических данных.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!