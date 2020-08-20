kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.08.2020

BTC/USD

11822.15

ETH/USD

411.51

LTC/USD

62.81

НБУ 20.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии От рекламы не отвертишься: Instagram представил весьма неоднозначную функцию
commentss НОВОСТИ Все новости

От рекламы не отвертишься: Instagram представил весьма неоднозначную функцию

Рекомендуемые публикации будут всплывать в конце ленты и их нельзя будет отключить

сегодня, 16:25
Автор:

Павел Зинченко

Как будто Instagram и так не вызывает привыкания, компания добавляет новую функцию, которая позволит вам дольше прокручивать ленту. Начиная с сегодняшнего дня, социальная сеть будет загружать "Рекомендуемые публикации" в конце вашей ленты, как только вы начнете получать новости от друзей и других аккаунтов, на которые вы подписаны. Об этом сообщает TNW.

Обычно, когда пользователь доходит до конца своей ленты, Instagram просто отображает сообщение "Вы в курсе всего!" и позволяет просматривать более старые сообщения. Теперь вместо этого после указанного сообщения пользователь по умолчанию будет видеть предлагаемые сообщения из других аккаунтов, включая, конечно же, рекламу.

От рекламы не отвертишься: Instagram представил весьма неоднозначную функцию

Кроме того, пользователь все еще может просматривать старые сообщения одним нажатием кнопки - он увидит опцию прямо под последующим сообщением. Он также может сообщить Instagram, когда его не интересует предлагаемая публикация, коснувшись меню и выбрав "не интересует". Это сообщит алгоритму, что ему нужно внести некоторые изменения. Пользователь не может полностью отключить "Рекомендуемые публикации".

Как сообщало издание "Комментарии", на Instagram подали в суд из-за незаконного сбора биометрических данных.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!