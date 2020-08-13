На Instagram подали в суд из-за незаконного сбора биометрических данных

Компанию Facebook обвинили в незаконном сборе биометрических данных пользователей. На этот раз судебный иск направлен против ее детища – приложения Instagram. Об этом передает Bloomberg.

В иске, поданном в понедельник в суд Редвуд-Сити, штат Калифорния, компания обвиняется в сборе, хранении и извлечении выгоды из биометрических данных более 100 миллионов пользователей Instagram без их ведома и согласия.

Представитель компании Facebook Стефани Отуэй уже заявил, что иск необоснован. По его словам, Instagram не использует технологию распознавания лиц.

Однако жительница Иллинойса Келли Уэлин утверждает, что приложение нарушает закон штата о конфиденциальности, который запрещает несанкционированный сбор биометрических данных. В случае доведения вины компания будет вынуждена заплатить по 1000 долларов за каждое нарушение, или по 5000 долларов, если суд установит преднамеренность действий фигуранта.

В иске говорится, что только в начале этого года стали информировать пользователей Instagram о том, что собирают биометрические данные.

Отметим, что политика онлайн-данных Instagram в отношении распознавания лиц гласит: "В случае внедрения технологии распознавания лиц в Instagram, сначала вас об этом оповестят, так вы будете иметь возможность контролировать использования данной функции".

Напомним, Instagram решил превзойти TikTok с помощью нового сервиса Reels.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!