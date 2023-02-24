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Основатели Instagram запустили новую соцсеть: чем интересна новинка

Artifact — новостное ИИ-приложение от основателей Instagram — теперь доступно всем пользователям на iOS и Android

сегодня, 10:25
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", на этот раз новая соцсеть предназначена для чтения новостей. Приложение уже доступно в AppStore и Google Play, но пока только на английском языке.

Основатели Instagram запустили новую соцсеть: чем интересна новинка

Artifact Фото: cybernews.com

Новое приложение Artifact представляет собой персонализированную новостную ленту на основе искусственного интеллекта. Обучаемый алгоритм определяет, что именно подходит для каждого пользователя, и предлагает новости согласно интересам. Кроме того в ленту попадут новости, опубликованные людьми, на которых вы подписаны. Плюсом к этому возможность обсудить статью в комментариях или обменяться личными сообщениями в Директ. Правда эта функция пока доступна в бета-версии для тестировщиков.


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Также в приложении есть функция статистики: алгоритм учитывает, статьи каких категорий и каких авторов вы чаще читаете, и группирует их по узким темам. В настройках можно заблокировать определенных пользователей и добавить/исключить категории.

Также Artifact позволяет загрузить свои контакты и увидеть, какие статьи популярны среди ваших читателей.

По словам представителей Artifact, новая версия приложения позволяет подключать собственные контакты. Так, пользователи смогут видеть статьи со специальным значком, если их прочитали хотя бы несколько друзей.

Еще одна интересная функция — отображение статистических данных (каких материалов больше всего было прочитано).

Кевин Систром и Майк Кригер продали Instagram в 2018 году и вот уже два года разрабатывают новое приложение.

Станет ли успешным новое детище Систрома и Кригера, сказать сложно. Однако создатели приложения уверены, что Artifact имеет много функций в запасе, которые могут нас удивить.

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Источник: https://apps.apple.com/us/app/artifact-personalized-news/id1572927568?ct=website-home
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