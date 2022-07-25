Определена самая украиноязычная соцсеть в Украине

По языку постов частных аккаунтов и по языку аккаунтов, которые принадлежат частным компаниям самой украиноязычной соцсетью признан Instagram. На втором месте оказался Facebook. Замкнул первую тройку Twitter. Как передает портал "Комментарии", такие показатели у себя в соцсети опубликовал главный редактор телеканала "Украина", заслуженный журналист с 2008 года, ведущий медиа-тренер Юрий Сугак.

Соцсети. Фото из открытых источников

Так, что касается Instagram, то в целом 71,5% постов здесь на украинском языке, а 28,5% на русском языке. По Facebook показатели следующие: 66,8% посты на украинском языке, 33,2% на русском языке. В Twitter показатели очень похожи на те, что имеет Facebook. На украинском языке 66,3% постов, на русском – 33,7% постов.

Ну, помимо тройки украиноязычных соцсетей есть также четверка русскоязычных соцсетей. Это Tiktok, который покоряет просторы Украины. Здесь лишь 33,8% постов на украинском языке, остальные 66,2% постов на русском языке.

Популярный в Украине Youtube также в подавляющем большинстве русскоязычный. 95,1% контента на русском языке и лишь 4,9: — на украинском.

Есть и две соцсети, которые запрещены в Украине. Это Вконтакте, где 97,3% постоя и информации на русском языке и лишь 2,7% на украинском. И Одноклассники, где 97,4% контента на русском языке и лишь 2,6% — на украинском.

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