Опасно для жизни: Airbnb запретит бронирование помещений на Хэллоуин

Airbnb запретит бронирование на одну ночь в США и Канаде во время Хэллоуина. Платформа была обеспокоена тем, что во время праздника недвижимость арендовалась для крупных домашних вечеринок. Об этом сообщает BBC.

Представитель компании сказал, что действия были разработаны, чтобы "помочь защитить" общество от Covid. Гости и хозяева, чьи бронирования были отменены, получат компенсацию, а служба поддержки Airbnb будет дежурить в течение выходных для ответа на жалобы.

Компания заявила, что также установит более строгие ограничения на бронирование на две и три ночи, поскольку оно может создать повышенный риск для вечеринок. Также будут "значительно расширены" ограничения на бронирование в последнюю минуту для гостей, не имеющих положительных отзывов на Airbnb. Если гости нарушат правила, они будут исключены с онлайн-площадки Airbnb или привлечены к суду.

Данные меры были предприняты через год после смертоносной стрельбы в арендованном помещении Airbnb в Оринде, Калифорния. Тогда пять человек погибли на несанкционированной вечеринке в честь Хэллоуина. В свою очередь Airbnb заявила, что причиной ограничений была реакция на Covid-19. Компания также заверила, что хочет "внести свой вклад в защиту здоровья населения Северной Америки в этот конкретный момент".

Как сообщало издание "Комментарии", Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса.

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