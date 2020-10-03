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Главная Новости IT технологии Опасно для жизни: Airbnb запретит бронирование помещений на Хэллоуин
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Опасно для жизни: Airbnb запретит бронирование помещений на Хэллоуин

Ограничения введены через год после того, как на арендованной квартире произошел инцидент со стрельбой

сегодня, 08:02
Автор:

Павел Зинченко

Airbnb запретит бронирование на одну ночь в США и Канаде во время Хэллоуина. Платформа была обеспокоена тем, что во время праздника недвижимость арендовалась для крупных домашних вечеринок. Об этом сообщает BBC.

Опасно для жизни: Airbnb запретит бронирование помещений на Хэллоуин

Представитель компании сказал, что действия были разработаны, чтобы "помочь защитить" общество от Covid. Гости и хозяева, чьи бронирования были отменены, получат компенсацию, а служба поддержки Airbnb будет дежурить в течение выходных для ответа на жалобы.

Компания заявила, что также установит более строгие ограничения на бронирование на две и три ночи, поскольку оно может создать повышенный риск для вечеринок. Также будут "значительно расширены" ограничения на бронирование в последнюю минуту для гостей, не имеющих положительных отзывов на Airbnb. Если гости нарушат правила, они будут исключены с онлайн-площадки Airbnb или привлечены к суду.

Данные меры были предприняты через год после смертоносной стрельбы в арендованном помещении Airbnb в Оринде, Калифорния. Тогда пять человек погибли на несанкционированной вечеринке в честь Хэллоуина. В свою очередь Airbnb заявила, что причиной ограничений была реакция на Covid-19. Компания также заверила, что хочет "внести свой вклад в защиту здоровья населения Северной Америки в этот конкретный момент".

Как сообщало издание "Комментарии", Airbnb сокращает около 25% сотрудников из-за пандемии коронавируса.


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