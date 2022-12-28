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Один из самых лучших бронированных танков в истории. Меркава Mk IV

Израильская армия создала один из лучших бронированных танков в истории – Merkava Mk IV.

сегодня, 17:05
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Автор:

Slava Kot

Из-за своего геополитического положения Израиль постоянно совершенствует свою военную технику и имеет одну из лучших армий мира. Именно в этой стране находится один из лучших бронированных танков в истории – Merkava Mk IV. Эта машина была разработана с нуля с учетом особых потребностей этой нации, выделяющей ее среди других танков современного поля сражения.

Один из самых лучших бронированных танков в истории. Меркава Mk IV

Израильский бронированный танк Merkava Mk IV. Фото из открытых источников

Из-за постоянных войн Израиль решил создать собственные танки. За проект генерала Израиля Таля танк должен отвечать требованиям страны и быть адаптированным к военным действиям в Израиле.

Merkava Mk IV – это последняя версия танков этого типа, поступившая на вооружение Израиля в 1979 году, однако разработка началась еще в 1967 году. Название танка Merkava в переводе с иврита означает "колесница".

Таль решил, что танк не должен быть мобильным, ведь для такой малой страны это второстепенная проблема, а боевая машина должна быть хорошо защищена, и даже после повреждений могла использоваться. Таким образом, танк получил мощную защиту.

Кроме того, двигатель в Merkava перенесли с задней части танка на переднюю, чтобы обеспечить дополнительную защиту членам экипажа. В 1982 году танки эффективно себя проявили в долине Бека, где противостояли сирийским танкам Т-72. Израиль смог ликвидировать восемь танков Сирии, а ни один танк Merkava не был уничтожен.

65-тонная Merkava IV, длиной 7,6 м (9 м с пушкой) и шириной 3,7 м, управляется экипажем из 4 человек и может также использоваться в качестве транспортной машины пехоты. В настоящее время на вооружении израильской армии находится 360 танков Merkava IV. Сообщений о том, что Израиль передаст эти танки Украине не было.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые на фронте была замечена израильская военная техника.

Также "Комментарии" писал о том. Россия планирует отправить свои современные танки в Украину.



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Источник: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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