Новое поколение инноваций: Apple запускает разработку чипа M4

В мире технологий Apple всегда был лидером на рынке, постоянно предлагая что-то новое и неожиданное. Не стало исключением и начало разработки нового чипа M4, который обещает стать очередным прорывом в индустрии. Путь к созданию первого компьютера на базе этого чипа представляет собой увлекательное путешествие в будущее компьютерных технологий, на которое Apple может понадобиться еще как минимум год.

Apple разрабатывает новый MacBook на чипа M4

Следующий шаг в эволюции: от M3 к M4

По сообщению известного инсайдера Марка Гурмана для Bloomberg, Apple только начала официальную разработку нового MacBook Pro на чипе M4, и, следовательно, любителям продукции бренда придется немного подождать, чтобы увидеть эту модель на полках магазинов. Этот шаг является логическим продолжением развития линейки мощных чипов Apple, начиная с предыдущих версий, включая впечатляющий чип M3, который дебютировал в MacBook Pro в октябре 2023 года.

Новые горизонты с чипом M4

Чип M4 будет основываться на следующем чипе Apple для iPhone — A18. Это предполагает значительные улучшения в обработке данных и эффективности, особенно в задачах, связанных с искусственным интеллектом. Ожидается, что M4 и A18 будут оснащены увеличенным числом ядер Neural Engine, что сделает их еще более мощными в обработке операций, связанных с ИИ, предусмотренных в iOS 18 и macOS 15.

Чем порадует чип M4?

Текущий чип A17 Pro с Neural Engine уже способен обрабатывать до 35 триллионов операций в секунду, что делает его чрезвычайно мощным в своем роде. С появлением M4 можно ожидать еще большего скачка в производительности, что, безусловно, откроет новые возможности для пользователей по всему миру.

Введение 3-нанометровой технологии в чипе M3 уже показало значительные улучшения в эффективности и производительности. MacBook Air с чипом M3, поступивший в продажу ранее в этом месяце, демонстрирует, что новая технология позволяет даже более легким и менее дорогим устройствам соперничать по мощности с более тяжелым арсеналом, таким как MacBook Pro.

В ожидании будущего

В то время как поклонники Apple с нетерпением ожидают прихода нового чипа M4, стоит отметить, что каждый шаг в развитии технологий компании вносит значительный вклад в будущее цифровой эры. Разработка M4 не просто следующий этап в производстве процессоров; это очередной шаг к тому, чтобы сделать технологии более интуитивно понятными, доступными и мощными для пользователей по всему миру.