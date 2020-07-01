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Новая инициатива Microsoft поможет преодолеть безработицу

Компания Microsoft поможет распространить цифровые навыки среди примерно 25 миллионов человек

1 июля 2020, 13:30
Автор:

Павел Зинченко
Новая инициатива Microsoft поможет преодолеть безработицу

В ответ на глобальный экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, компания Microsoft объявила о новой глобальной инициативе в области профессиональных навыков. Ее цель - к концу 2020 года помочь распространить цифровые навыки среди примерно 25 миллионов человек по всему миру. Об этом сообщает информационный ресурс HRKatha.

Поскольку весь мир совершил прыжок в виртуальную среду, цифровые навыки станут наиболее востребованными. Помимо помощи людям в получении доступа к новым рабочим местам, это будет важным шагом в ускорении экономического роста. Объединяя существующие и новые ресурсы от LinkedIn, GitHub и Microsoft, эта новая инициатива позволит людям занимать востребованные рабочие места и улучшать свое материальное состояние. Инициатива будет включать использование данных из экономического графика LinkedIn для определения востребованных рабочих мест.

Бесплатный доступ к путям обучения и контенту от LinkedIn Learning, Microsoft Learn и GitHubLearning Lab поможет людям развить необходимые навыки. Более того, доступ к недорогим сертификатам Microsoft и бесплатным инструментам для поиска работы в LinkedIn поможет этим людям в их поисках работы.

В дополнение к вышесказанному, Microsoft жертвует денежные гранты в размере 20 миллионов долларов, чтобы помочь некоммерческим организациям по всему миру поддержать людей, которые больше всего в этом нуждаются. Компания также обязуется использовать свой экономический график LinkedIn для помощи правительству по всему миру.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Microsoft прекратила поддержку популярного игрового сервиса.


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