Ноутбук из переработанного пластика: сколько стоит такая модель

В мире уже произвели первый ноутбук из переработанного вторсырья. Корпус ноутбука состоит на 30% из вторичного сырья, клавиатура – на 50%. Для его изготовления использован переработанный пластик из полимерных материалов. Об этом пишет платформа Vc.

Ноутбук изготовили из переработанного пластика, фото VC.ru

Модель первого в мире экологического гаджета называется Aspire Vero (AV15-51) от компании Acer. Такие модели более экологичны, потому что во время их производства происходит на 21% меньше выбросов углерода в воздух, чем когда изготавливают привычные ноутбуки. Кроме того, по истечении срока использования ноутбук можно переработать на вторичное сырье. По словам разработчиков, монитор и упаковка ноутбука перерабатываются практически полностью.



Новая модель имеет четыре режима энергопотребления (Performance, Balanced, Eco и Eco+). В этих режимах ноутбук потребляет разное количество электроэнергии. Вес новой модели – 1,8 килограмма, толщина 17,9 миллиметра. В него встроен процессор Intel Core i7-1195G7, гаджет поддерживает операционную систему Windows 11. В Украине такая модель стоит от 24 до 32 тысяч гривен.

Сообщается, что компания Acer поставила перед собой цель – перейти на возобновляемые источники энергии и уменьшать количество пластикового мусора путем переработки старой техники.



Как сообщал портал "Комментарии", несколько лет назад была введена экологическая мода на сумки-шоперы вместо пластиковых пакетов. Сумки производятся из хлопчатобумажной ткани, однако переход на их использование тоже не решает проблему. Министерство по окружающей среде Дании сообщало три года назад, что для оправдания использования такой сумки нужно носить ее в течение 54 лет, однако это еще не все.

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