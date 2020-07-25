Никаких возражений: Microsoft обновит Windows в принудительном порядке

Компания Microsoft собирается начать переводить больше пользователей ПК на старых версиях Windows 10 на Windows 10 Update 2020, также известную как версия 2004 года. Об этом сообщает ZDNet.

Расширенное развертывание Windows 10 версии 2004 означает, что Microsoft начнет автоматически предлагать обновление функции для большего количества компьютеров, которые в настоящее время используют более старые версии Windows 10. Они близки к завершению обслуживания, и, следовательно, больше не будут получать обновления безопасности.

Microsoft не заявляет, какие версии она будет использовать для обновления, но Windows 10 версии 1809 является следующей в очереди, чтобы больше не получать обновления безопасности. Это должно произойти 10 ноября 2020 года, после того как Microsoft перенесла крайний срок с 12 мая из-за пандемии коронавируса.

Microsoft начала обучение своих моделей машинного обучения в середине июня, чтобы "разумно выбрать", какие ПК могут подходить для обновления Windows Update 10 2020. Пользователи с Windows 10 версий 1903 и 1909 могут по-прежнему вручную искать обновления функций, нажав "Проверить обновления" в Центре обновления Windows.

Усиление машинного обучения было частью реакции Microsoft на неудачное развертывание Windows 10 версии 1809 после того, как пользователи сообщили, что обновление удаляло файлы пользователей.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft представит игру с возрастным рейтингом.



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