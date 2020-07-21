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Компания Microsoft представит игру с возрастным рейтингом

Игра Battletoads содержит «мягкий грубый юмор», насилие, а также онлайн составляющую

сегодня, 18:39
Автор:

Павел Зинченко
Компания Microsoft представит игру с возрастным рейтингом

Компания Microsoft никогда не вспоминала об игре Battletoads без лишней необходимости. Несмотря на то, что трейлер игры, а также дальнейшие демонстрации не произвели на геймеров особого впечатления, проект решили не закрывать и Battletoads семимильными шагами движется к официальному релизу. Об этом сообщает gagadget.

Игра получила возрастной рейтинг на сайте Австралийского департамента инфраструктуры, транспорта, региональной разработки и коммуникаций. Battletoads также получила классификацию PG. Это означает, что поиграть в игру о "боевых жабах" дети до пятнадцати лет смогут только в присутствии родителей. В описании сообщается, что игры и фильмы с таким рейтингом могут расстроить или обескуражить подростков, поэтому присутствие взрослых крайне необходимо.

Если верить описанию, игра Battletoads получила классификацию PG за "мягкий грубый юмор", насилие, грубые выражения, а также онлайн составляющую.

Игра была зарегестрирована 20 июля, но дата релиза пока сотается неизвестной. Как показывает практика, от момента получения возрастного рейтинга до релиза остается немного времени. Напомним, что Battletoads появится на Xbox One, и на старте будет доступна в Xbox Game Pass.


Как сообщало издание "Комментарии", Crystal Dynamics объявила о начале тестирования новой игры.


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