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Не детские мультики: Disney + начнет предупреждать о контенте с расистским подтекстом

Даже мультфильм про летающего слоненка Дамбо не избежал обвинений в расизме

сегодня, 12:30
Автор:

Павел Зинченко

В настоящее время компания Disney активизирует свое противодействие расовым стереотипам в некоторых из своих классических мультфильмов на своем потоковом сервисе Disney +. Об этом сообщает Sky News.

Не детские мультики: Disney + начнет предупреждать о контенте с расистским подтекстом

Disney будет отмечать расистский контент

Оригинальные мультипликационные версии мультфильмов, такие как "Дамбо", "Книга джунглей", "Питер Пэн", "Леди и бродяга", "Аладдин" и "Коты-аристократы", теперь содержат суровое осуждение расистских стереотипов, которые отображены в образе некоторых персонажей.

Подписчики службы увидят следующее сообщение перед просмотром некоторых классических мультфильмов: "Эта программа содержит негативное изображение и / или жестокое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас. Вместо того чтобы удалять этот контент, мы хотим признать его вредное воздействие, извлечь уроки из него и начать диалог, чтобы вместе создать более инклюзивное будущее".

В прошлом году Disney представил более короткие сообщения об отказе от ответственности в отношении некоторых своих мультфильмов.

"Эта программа представлена ​​в том виде, в каком она была изначально создана. Она может содержать устаревшие культурные образы", — говорилось в сообщении.

В мультфильме "Дамбо" лидера группы ворон зовут Джим Кроу, что является отсылкой к расистским законам, разрешавшим сегрегацию до 1965 года, и он ходит, как карикатура Джима Кроу, изображенная на плакатах того времени. В мультфильме "Коты-аристократы", действие которого происходит во Франции, изображен сиамский кот по имени Шун Гон, который играет на пианино палочками для еды и распевает провокационные тексты. 

В том же духе в "Леди и бродяга" показали двух сиамских кошек Си и Ам, которые являются злыми персонажами и поют песню, содержащую расистский подтекст. В 2013 году автор Маркус Хантер написал, что пара кошачьих "несомненно появилась под влянием" антиазиатских предрассудков, которые были у некоторых американцев после Второй мировой войны.

Как сообщало издание "Комментарии", зрители высоко оценили потоковый сервис Disney.


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