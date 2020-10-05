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Названы ТОП-10 самых популярных приложений в мире

Лидерство продолжается держать известное всем приложение

сегодня, 11:45
Автор:

Таисия Ерохина

TikTok остается самым загружаемым приложением в мире в третьем квартале этого года, передает Gizchina.

Названы ТОП-10 самых популярных приложений в мире

Согласно данным ресурса SensorTower, TikTok остается в лидерах и занимает первое место как в Google Play Store, так и в Apple App Store. Среди популярных также оказались такие приложения, как Facebook, Zoom, WhatsApp и Instagram – они занимают 2-5 строчки рейтинга соответственно. Затем в топ-10 идут Google Meet, Snack Video, Messenger, Telegram и Snapchat.

Отмечается, что за последние три месяца количество установленных приложений в мире достигло 36,5 миллиарда. И это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, общее число загрузок в Google Play Store и App Store составляет около 19,3 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем годом ранее. Добавим, что iOS по-прежнему опережает Android с большим отрывом. В третьем квартале выручка iOS App Store составила 19 миллиардов долларов. Что касается магазина Google Play, он смог собрать только 10,3 миллиарда долларов.


Ранее сообщалось, что обнаружены 17 опасных приложений на Android.


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