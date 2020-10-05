Названы ТОП-10 самых популярных приложений в мире

TikTok остается самым загружаемым приложением в мире в третьем квартале этого года, передает Gizchina.

Согласно данным ресурса SensorTower, TikTok остается в лидерах и занимает первое место как в Google Play Store, так и в Apple App Store. Среди популярных также оказались такие приложения, как Facebook, Zoom, WhatsApp и Instagram – они занимают 2-5 строчки рейтинга соответственно. Затем в топ-10 идут Google Meet, Snack Video, Messenger, Telegram и Snapchat.

Отмечается, что за последние три месяца количество установленных приложений в мире достигло 36,5 миллиарда. И это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, общее число загрузок в Google Play Store и App Store составляет около 19,3 миллиарда долларов, что на 32% больше, чем годом ранее. Добавим, что iOS по-прежнему опережает Android с большим отрывом. В третьем квартале выручка iOS App Store составила 19 миллиардов долларов. Что касается магазина Google Play, он смог собрать только 10,3 миллиарда долларов.





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