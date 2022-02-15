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Главная Новости HI-tech технологии Названа модель iPhone, которая больше не будет получать обновления
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Названа модель iPhone, которая больше не будет получать обновления

сегодня, 15:18
Автор:

Денис Подставной
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Американская компания Apple обновила список так называемых "винтажных" устройств. Об этом пишет издание IXBT. 

Названа модель iPhone, которая больше не будет получать обновления

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, один из самых продаваемых iPhone (6S Plus) отныне не будет получать никаких обновлений. В материале указывается, что Apple перестала добавлять новые функции в 6S Plus еще в 2019 году, а теперь пользователи не будут получать и обновлений системы безопасности. 

Отмечается, что при этом, более старая модель (iPhone 6) пока не попала в данный список устройств. 

Также компания в следующем году перестанет предлагать услуги по ремонту iPhone 6S.  После этого Apple перестанет ремонтировать данные смартфону, а сторонние магазины не смогут заказывать запчасти у компании. 

Для справки: iPhone 6S был выпущен в 2014 году. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что известный американский предприниматель Илон Маск отреагировал на рекламный видеоролик, в котором подкололи его компанию. Нашумевший ролик, который демонстрировал новый электромобиль, был показан во время финала Суперкубка в Соединённых Штатах Америки. 

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Источник: https://www.ixbt.com/news/2022/02/15/iphone-apple-iphone-6-plus.html
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