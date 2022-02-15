Названа модель iPhone, которая больше не будет получать обновления

Американская компания Apple обновила список так называемых "винтажных" устройств. Об этом пишет издание IXBT.

Иллюстрация. Фото: Pixabay

Как стало известно, один из самых продаваемых iPhone (6S Plus) отныне не будет получать никаких обновлений. В материале указывается, что Apple перестала добавлять новые функции в 6S Plus еще в 2019 году, а теперь пользователи не будут получать и обновлений системы безопасности.

Отмечается, что при этом, более старая модель (iPhone 6) пока не попала в данный список устройств.

Также компания в следующем году перестанет предлагать услуги по ремонту iPhone 6S. После этого Apple перестанет ремонтировать данные смартфону, а сторонние магазины не смогут заказывать запчасти у компании.

Для справки: iPhone 6S был выпущен в 2014 году.

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