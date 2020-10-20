NASA выбрало техно-гиганта для создания сети мобильной связи на Луне. И это не Apple.

NASA выбрало финскую компанию Nokia техническим партнером для создании первой сети LTE на Луне. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз Nokia.

Лаборатория Bell Labs, которая принадлежит компании, будет участвовать в создании и развертывании сети на поверхности спутника Земли к 2022 году. Представители Nokia заявили о том, что сеть позволит дистанционно управлять луноходами, предоставит возможности навигации в режиме реального времени и будет использоваться для передачи видео в высоком разрешении.

В компании заявили, что ее технологии были специально разработаны, чтобы "выдержать тяжелые условия запуска и посадки на Луне, а также работать в экстремальных космических условиях". Nokia будет совместно с Intuitive Machines работать над интеграцией системы в космический аппарат, который доставит ее на Луну.

Как ранее сообщали "Комментарии", впервые в истории NASA планирует отправить женщину на Луну.

Космическое агентство NASA заявило, что его план Artemis нацелен на достижение цели высадки человека к 2024 году с приемлемыми техническими рисками, одновременно работая над исследованием Луны в середине-конце 2020-х годов.







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