На улицах Парижа появились медицинские электровелосипеды

В Париже запущен проект "Экстренные велосипеды". В тестовом режиме несколько грузовых велосипедов с электроприводом будут использоваться для того, чтобы в экстренных случаях или по вызову пациента врачи могли оперативно добраться до места назначения через плотный городской дорожный трафик. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на paris.fr.

Медицинские электровелосипеды на улицах Парижа

Данный проект реализуется совместно компанией-производителем велосипедов Ecox и Службой неотложной медицинской помощи Парижа. Каждый грузовой велосипед окрашен в синий и белые цвета, а также имеет медицинскую маркировку. Также велосипеды оснащены аптечкой, изотермическим боксом, светодиодным освещением, а также имеют усиленные шины.

"С этим велосипедом я трачу на дорогу меньше на час в день и могу припарковаться там, где хочу: это означает реальную экономию времени", — говорит один из врачей, который принимает участие в эксперименте.

Если проект покажет свою эффективность, то его планируют распространить на другие города Франции.

Как сообщало издание "Комментарии", украинский стартап представил горный электровелосипед.

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