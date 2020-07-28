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Украинский стартап представил горный электровелосипед

Электробайк Fusion сможет развивать скорость до 50 км/ч

сегодня, 12:22
Автор:

Павел Зинченко
Украинский стартап представил горный электровелосипед

Украинский стартап Delfast представил прототип нового электрического маунтинбайка Fusion. Об этом сообщает информационное издание Укринформ со ссылкой на портал New Atlas.

"Украинская компания Delfast показала детали мощного будущего электрического маунтинбайка Fusion", - говорится в сообщении компании. Как сообщает New Atlas, вес транспортного средства не превышает 36 килограмм.

Электробайк будет иметь двигатель мощностью 1 500 ватт, который позволит ему разгоняться до 50 км/час. В Fusion будет также установлена одна или две электрические батареи, благодаря которым велосипед сможет проехать до 51 км или до 112 км без подзарядки.

Как сообщалось, в июне украинский стартап Delfast представил новый электрический велосипед Delfast Top 3.0, который может проехать 321 км без подзарядки. Согласно информации на сайте Delfast, экологический стартап был основан в ноябре 2014 года Даниилом Тонкопием и Сергеем Денисенко.

Как сообщало издание "Комментарии", компания Delfast представила усовершенствованный электробайк.


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