На Службу безопасности Украины совершено нападение: спикер рассказал о причинах

Сегодня вечером перестал работать сайт СБУ, спикер Службы дал комментарий по чрезвычайной ситуации, сообщает ЭП.

Сайт СБУ подвергся хакерской атаке. Фото: открытые источники

Артем Дехтяренко рассказал, что доступ к сайту отсутствует из-за хакерской атаки.

"На сайте технические перебои. На серверы уже несколько дней ведется DoS-атака", — сообщил спикер Службы безопасности.

Дехтяренко озвучил официальную позицию спецслужбы, согласно которой эти нападения напрямую связаны с усиленной активностью в последнее время работников СБУ в направлении обеспечения национальных интересов государства и защиты от агрессивных и деструктивных действий России. Отдельно спикер отметил достижения СБУ в гибридной войне, которую ведет Российская Федерация против Украины, особенно в информационной войне. По его мнению, именно успехи Службы в этом контексте стали причиной мощных атак на их серверы.

Представитель спецслужбы заверил граждан в том, что штатные специалисты СБУ активно работают над устранением проблем в работе сайта. К тому же все важные новости о деятельности Службы Безопасности пользователи могут узнавать в ее официальных профилях в соцсетях.

Для справки: DoS(DDoS)-атака — с английского Distributed Denial-of-service attack — отказ в обслуживании. Является преступным нападением на компьютерную систему с целью сделать ее недоступной для пользователей.

Вчера СБУ сообщила о блокировании транснациональной хакерской группировки, которая вела свою преступную деятельность против компаний США и Европы. А сегодня "Комментарии" рассказывали о подозрении, которое СБУ объявила замминистру обороны РФ. Андрея Картаполова обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины.



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