СБУ накрыли международную организацию хакеров: детали

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Оленка Клочко
В сотрудничестве с США и Францией СБУ пресекла деятельность транснациональной группировки хакеров, о чем сообщает пресс-служба Службы безопасности.
СБУ заблокировала международных хакеров. Фото: СБУ
Киберспециалисты проводили многоуровневую сложную операцию в рамках программы международного сотрудничества с соответствующими органами Франции и Соединенных Штатов.
По данным СБУ, с осени прошлого года группировка взломала более 150 различных компаний в США и Европе и нанесла ущерб минимум на 80 млн долларов. Они использовали программу под названием Egregor для своих преступных действий. Расследование показало, что хакеры выполняли большой перечень задач.
Хакеры также выходили на связь с пострадавшими компаниями и требовали от них плату за дешифровку сетей и хранение в тайне похищенных данных, в основном расчеты они проводили в криптовалюте.
Компьютер, который распространял вирус Egregor, располагался на территории Украины вместе с информацией о пораженной технике, сетях и другими доказательствами, указывающими на противоправную деятельность.
Злоумышленникам объявлено подозрение по двум статьям: вымогательство и несанкционированное вмешательство в работу компьютеров. Обвинения предусматривают лишение свободы от 3 до 7 лет.
Ранее СБУ накрыли группировку, которая занималась мошенничеством в медицинских вузах Украины. "Комментарии" сообщали, что злоумышленники сдавали экзамены вместо студентов.
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