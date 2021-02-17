СБУ накрыли международную организацию хакеров: детали

В сотрудничестве с США и Францией СБУ пресекла деятельность транснациональной группировки хакеров, о чем сообщает пресс-служба Службы безопасности.

СБУ заблокировала международных хакеров. Фото: СБУ

Киберспециалисты проводили многоуровневую сложную операцию в рамках программы международного сотрудничества с соответствующими органами Франции и Соединенных Штатов.

По данным СБУ, с осени прошлого года группировка взломала более 150 различных компаний в США и Европе и нанесла ущерб минимум на 80 млн долларов. Они использовали программу под названием Egregor для своих преступных действий. Расследование показало, что хакеры выполняли большой перечень задач.

"Они осуществляли шифрование компьютерных сетей иностранных компаний, похищали персональные данные клиентов и работников, воровали информацию о финансовых показателях и технологические разработки, блокировали работу вебресурсов", — сообщает СБУ.

Хакеры также выходили на связь с пострадавшими компаниями и требовали от них плату за дешифровку сетей и хранение в тайне похищенных данных, в основном расчеты они проводили в криптовалюте.

Компьютер, который распространял вирус Egregor, располагался на территории Украины вместе с информацией о пораженной технике, сетях и другими доказательствами, указывающими на противоправную деятельность.

Злоумышленникам объявлено подозрение по двум статьям: вымогательство и несанкционированное вмешательство в работу компьютеров. Обвинения предусматривают лишение свободы от 3 до 7 лет.

Ранее СБУ накрыли группировку, которая занималась мошенничеством в медицинских вузах Украины. "Комментарии" сообщали, что злоумышленники сдавали экзамены вместо студентов.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!