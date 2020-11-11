kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.11.2020

BTC/USD

15456.14

ETH/USD

460.05

LTC/USD

59.37

НБУ 11.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (ВИДЕО)

Экстремал летел над Австрийскими Альпами на скорости 300 километров в час

сегодня, 10:54
Автор:

Павел Зинченко

Специальный костюм позволяет парить в воздухе со скоростью 300 километров в час. Уникальная разработка известной компании под названием Wing suit уже вызвала интерес у многих по всему миру. Дело заключается в том, что конструкция специального костюма дает возможность потоку воздуха наполнять "крылья" между ногами, руками и телом пилота. В свою очередь, у последнего есть возможность контролировать полет и маневрировать.

Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (ВИДЕО)

ФОТО: Poznamka

Участником экспериментального полета стал экстремал Петер Сальцманн. Первоначально провести испытания планировали в Южной Корее над тремя небоскребами в городе Пусан, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, от идеи пришлось отказаться. Локация изменилась, и местом проведения полета стали Австрийские Альпы.

Именно там мужчина выпрыгнул с вертолета на высоте 3000 метров, и доказал, что костюм таки работает и является очень успешной разработкой.


Как сообщало издание "Комментарии", швейцарец Ив Росси взлетел в воздух, использовав ранец-крылоНовая разработка позволяет человеку оторваться от земли с помощью турбинного двигателя Jetcat P550. Он устанавливается по двое на каждом крыле. Они обеспечивают достаточно вертикальной тяги, которая позволяет взлететь вверх со скоростью 180 км/ч.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lux.fm/ru/muzhchina-poletal-nad-gorami-v-elektricheskom-kostyume-ot-bmw-i-eto-realno-chudo-odezhda_n101272
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ