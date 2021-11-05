Минцифры ликвидирует штамп и справку о месте регистрации – какие новации будут в Дії

Михаил Федоров анонсирует, что в скором времени украинцы не будут возиться с бумагами для регистрации места жительства – все будет оцифровано и подключено к "Дії". Об этом министр цифровой трансформации сообщил в посте на Facebook.

Упростится регистрация места жительства и отменятся визиты в военкомат - иллюстративные фото из сети

Концепция прописки, утверждает Федоров, будет полностью изменена. Вся информация о месте регистрации есть у государства в специальном реестре. Уже не нужно будет ставить штамп в паспорте образца 1994 г., хранить бумажку – приложение к ID-карте, тратить несколько дней на перерегистрацию в военкомате:

"Вместо трех учреждений, 30 дней ожидания и груды справок, которые и так есть у государства, — одно онлайн-заявление, которое будет рассмотрено и обработано за сутки".

Новые возможности появились благодаря тому, что Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5463 "Проект Закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине".



Незабаром не нужно будет получать бумажки, делать ксерокопии и подавать в разные государственные учреждения. Человек подтверждает онлайн согласие и декларирует, что прописан по такому-то адресу. Через приложение или портал "Дія" вносятся данные об адресе, а владелец жилья просто подтверждает, что оно соглашается (или нет). Причем такая регистрация по определенному адресу не дает права собственности, а просто уведомляет государство, где проживает гражданин.

Услуга, о которой говорит Федоров, пока работает в экспериментальном режиме в семи городах. В скором времени она появится и в других регионах.

Издание "Комментарии" ранее сообщало о ряде новаций, которые внедряет Минцифры: COVID-сертификат для детей , получающих родители, Military-ID для военного учета, упрощенная идентификация личности, справка о выздоровлении от коронавирусного заболевания.







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