Microsoft Word получит новую полезную функцию

Компания Microsoft запустила Transcribe in Word, свою новую службу транскрипции для подписчиков Microsoft 365. Теперь она доступна в онлайн-версии Word, а другие платформы будут запущены позже. Кроме того, Word также получает новые функции диктовки, которые теперь позволяют использовать свой голос, например, для форматирования и редактирования текста. Об этом сообщает Tech Crunch.

Как следует из названия, эта новая функция позволяет пользователям записывать разговоры, как живые, так и предварительно записанные, а затем редактировать эти стенограммы прямо в Word.

Чтобы начать работу с "Транскрибировать в Word", нужно просто нажать кнопку "Диктовать" в строке меню и затем кнопку "Транскрибировать". Оттуда пользователь может записывать разговор по мере его возникновения - например, записывая напрямую через громкую связь и микрофон ноутбука или каким-либо другим способом, а затем загружая этот файл. Сервис принимает файлы .mp3, .wav, .m4a и .mp4.

Как отметил Дэн Пэриш, менеджер PM основной группы Microsoft по естественному пользовательскому интерфейсу и инкубации, когда пользователи записывают звонок в прямом эфире, транскрипция фактически выполняется в фоновом режиме, например, когда они проводият интервью. Однако команда намеренно решила не показывать стенограмму в реальном времени, потому что исследования показали, что это отвлекает.

Как отмечает Microsoft, опция расшифровки голосовых записей доступна в онлайн-версии Word и впоследствии появится на других платформах.

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