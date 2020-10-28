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Microsoft увеличила прибыль на 30% благодаря карантину

Наибольший эффект карантинные ограничения произвели на облачные сервисы Microsoft

сегодня, 13:15
Автор:

Елизавета Черных

Всемирно известная компания Microsoft на своем сайте опубликовала итоги первого квартала, который завершился 30 сентября. Всего за 3 месяца корпорации удалось заработать $37,2 млрд, а ее чистая прибыль увеличилась на 30%. 

Microsoft увеличила прибыль на 30% благодаря карантину

Фото: Delo.ua

В Microsoft сообщают, что наиболее результативной для компании стала работа пользователей с облачной платформой Azure. Ее выручка выросла на 48% в сравнении с прошлым годом. 

"Спрос на наши облачные предложения послужил хорошим началом финансового года, поскольку доход от коммерческого облака составил 15,2 миллиарда долларов, что на 31% больше, чем в прошлом году", — прокомментировала исполнительный вице-президент и главный финансовый директор корпорации Эми Худ. 

В Microsoft уверены, что такой рост прибыли произошел благодаря карантинным ограничениям во всем мире: многие пользователи стали работать и учиться дистанционно, а также больше играть в компьютерные игры. 

Ранее, "Комментарии" писали о том, что игровая консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису. 



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