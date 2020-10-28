Microsoft увеличила прибыль на 30% благодаря карантину

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Елизавета Черных
Всемирно известная компания Microsoft на своем сайте опубликовала итоги первого квартала, который завершился 30 сентября. Всего за 3 месяца корпорации удалось заработать $37,2 млрд, а ее чистая прибыль увеличилась на 30%.
Фото: Delo.ua
В Microsoft сообщают, что наиболее результативной для компании стала работа пользователей с облачной платформой Azure. Ее выручка выросла на 48% в сравнении с прошлым годом.
В Microsoft уверены, что такой рост прибыли произошел благодаря карантинным ограничениям во всем мире: многие пользователи стали работать и учиться дистанционно, а также больше играть в компьютерные игры.
Ранее, "Комментарии" писали о том, что игровая консоль Microsoft получит доступ к популярному стриминговому сервису.
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