Meta Цукерберга согласилась заплатить $90 млн из-за отслеживания пользователей

Meta согласилась выплатить 90 миллионов долларов для урегулирования 10-летнего судебного процесса по нарушению правил конфиденциальности. Компанию подозревают в отслеживании действий пользователей вне ее соцсетей. Об этом сообщает CNN. Согласно документам дела, пользователи из США обвинили подразделение Meta Platforms в нарушении федеральных законов, законов штата Калифорния о конфиденциальности и прослушивании телефонных разговоров с помощью модулей для хранения файлов cookie.

Цукерберг - фото из открытых источников

Так, компания якобы отслеживала активность людей на внешних вебсайтах, содержащих кнопки Facebook "Нравится", а затем собирала историю посещений пользователей в профиле, которые продавала рекламодателям. Дело было закрыто в июне 2017 года, в апреле 2020-го федеральный апелляционный суд его возобновил. Он заявил, что пользователи могут попытаться доказать, что компания несправедливо получила прибыль и нарушила их конфиденциальность. Предлагаемое предварительное урегулирование было подано компанией в Окружной суд США в Сан-Хосе, штат Калифорния, и требует одобрения судьи. Соглашение также требует, чтобы Facebook удалил данные, которые он собирал неправильно. В свою очередь, Meta отрицает правонарушения, но согласилась избежать судебных издержек и рисков.

Напомним, представители американского штата Техас подают в суд на Meta, которой владеет Марк Цукерберг. Причина иска – нарушение норм закона о конфиденциальности, допущенное компанией своей прежней программой для распознавания лиц. Иск в суд направит генеральный прокурор штата Техас Кен Пекстон. Он обвиняет Meta, использовавшую в работе закрытую ныне технологию распознавания лиц в социальных сетях. По словам главного обвинителя штата, представители компании получили биометрические идентификаторы жителей Техаса, не имея на то согласия, что строго запрещено законом. Как отметил генеральный прокурор, Facebook принимал в пользование личную информацию как пользователей, так и не пользователей социальных сетей. Все ради того, чтобы увеличить свою империю и получить большие "непредвиденные доходы". По поданному иску, Пекстон намерен требовать у Meta, якобы "сотни миллиардов" компенсации.

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