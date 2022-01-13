Майнеры из Казахстана готовятся покинуть страну: куда переедут

После протестов в Казахстане и отключения от интернета, майнеры Казахстана серьезно планируют покинуть страну. Казахстан стал убежищем для криптоферм после того, как они были вытеснены из Китая. А вот в Казахстане они не стоят на учете, не платят налоги и подключаются к электросетям для простого населения. Сейчас майнеры планируют покинуть все оборудование и уехать в США. Об этом сообщает Forbes, передают "Комментарии".

Майнеры из Казахстана готовятся уехать в США. Фото из открытых источников

Когда майнеры переезжали в Казахстан, биткоин стоил около 3-4 тысяч долларов. Тогда по разным подсчетам, для криптоферм было закуплено оборудование более чем на 160 миллионов долларов. За почти 5 лет индустрия расцвела, Казахстан в определенном смысле "жужжал", изготовляя новые монетки. Стоимость биткоина выросла в 12 раз. Еще летом 2021 года эксперты считали, что вскоре Казахстан обгонет и США. Сейчас ситуация в стране заставляет майнеров паковать чемоданы.

С 2022 года власти Казахстана решили установить компенсационный тариф на электроэнергию для майнеров, а оператор сетей получил разрешение от властей ограничивать майнинг вручную.

"120 человек из 150 мы отправили в неоплачиваемый отпуск, фактически оставив их без работы. Нам ежедневно звонят и позволяют только определенную нагрузку, или вообще могут запретить работать. В день мы выдаем только 30% мощности, теряя 7 млн долларов прибыли. А в январе после отключения интернета мы вообще остановились", — рассказал изданию основатель дата-центра для майнинга BTC.KZ Дин-Мухамед Маткенков.

Сейчас в Казахстане интернет работает, но с бешеными задержками.

"Сейчас, конечно, все фермы уже запустились, но задумались – что делать дальше. Нигде в мире нет готовых площадок, которые могут принять большую часть ферм из Казахстана. Гипотетически это может быть США, Канада, Швеция или Россия", – рассказал президент Национальной ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров Казахстана Алан Доджиев.

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