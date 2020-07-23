kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.07.2020

BTC/USD

9492.11

ETH/USD

264.46

LTC/USD

44.82

НБУ 23.07.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT технологии Маск рассказал о подземных тоннелях под Лас-Вегасом
commentss НОВОСТИ Все новости

Маск рассказал о подземных тоннелях под Лас-Вегасом

Проект Boring Company Илон Маск прозвал "индивидуальным общественным транспортом"

сегодня, 16:47
Автор:

Павел Зинченко
Маск рассказал о подземных тоннелях под Лас-Вегасом

Предприниматель и изобретатель Илон Маск поделился иллюстрацией первого проекта Boring Company в Лас-Вегасе, на котором изображена группа автомобилей Tesla, которые будут транспортировать пассажиров через тоннель. Маск назвал этот проект "индивидуальным общественным транспортом".

Проект под конференц-центром Син-Сити, первый в компании, близится к завершению после того, как Boring Company закончила работу над двумя основными тоннелями в мае. Уже в следующем году их начнут использовать для транспортировки пассажиров на автомобилях Tesla, говорится в сообщении компании.

По крайней мере, два других казино выразили заинтересованность в подключении к данной сети туннелей, защищенных от жары пустыни. Boring Company даже предложила создать сеть тоннелей, которая могла бы в конечном итоге связать весь центр Лас-Вегаса с аэропортом и другими полезными объектами.


Идея "индивидуального общественного транспорта" пока не особо отличается от обыкновенного шоссе, с той лишь разницей, что объекты находятся под землей. Маск изложил идею, что теоретически нет предела слоям подземных дорог, которые можно построить и постоянно совершенствовать.  Маск уверен, что такая технология лучше, чем высокоэффективные поезда и автобусы, поскольку общественный транспорт изживает себя.

Как сообщало издание "Комментарии", Tesla собирается построить завод в Техасе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!