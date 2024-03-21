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Маск рассказал, когда отправит космический корабль на Марс: ждать еще не долго

Илон Маск сообщил, что планирует отправить космический корабль Starship на Марс через 5 лет. Кроме того, владелец SpaceX обещает межзвездные путешествия в будущем.

сегодня, 11:25
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его космический корабль Starship к концу десятилетия прибудет на Марс. Также американский бизнесмен обещает, что будущие версии космического корабля смогут путешествовать к звездам. Свои заявления Маск сделал после успешного испытания полета космических ракет от SpaceX.

Маск рассказал, когда отправит космический корабль на Марс: ждать еще не долго

Илон Маск отправит Starship на Марс. Фото из открытых источников

После удачных испытаний своих космических аппаратов Илон Маск стал активно делиться планами в социальной сети X, публикуя новые сообщения и отвечая на вопросы пользователей. Среди этих комментариев владелец SpaceX заявил, что его космические корабли будут отправлены на Марс.

"Starship будет на Марсе в течение 5 лет. Starship доставит человечество на Марс. Starship сделает жизнь многопланетной", — пишет Илон Маск в нескольких сообщениях в X.

Миллиардер подчеркнул, что космический корабль Starship разработан таким образом, что может пересечь всю Солнечную систему и выйти за ее пределы. Однако Маск добавил, что аппарат имеет ограничения в радиусе полета из-за "облака окружающих объектов" Солнечной системы.

Затем Маск поделился, что будущие версии Starship будут "путешествовать в другие звездные системы". По его словам, следующие поколения космических кораблей Starship будут больше по размерам и совершеннее, чем те, которые существуют сегодня. Однако Маск не сообщил, работает ли SpaceX над разработкой следующих поколений кораблей Starship, которые будут способны к космическим путешествиям между звездами.

SpaceX осуществила 320 запусков своих ракет. В частности, было 284 посадки и 254 повторных полетов, то есть система взлетала и использовалась повторно. Сконструированные таким образом ракеты сокращают расходы по одному из самых дорогих аспектов космического путешествия и снижают стоимость доступа к космосу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск потерял звание самого богатого человека мира.

Также "Комментарии" писали о резонансном заявлении Илона Маска, в котором он поддержал идею, что НАТО должно прекратить свое существование.



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