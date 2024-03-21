Маск рассказал, когда отправит космический корабль на Марс: ждать еще не долго

Генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его космический корабль Starship к концу десятилетия прибудет на Марс. Также американский бизнесмен обещает, что будущие версии космического корабля смогут путешествовать к звездам. Свои заявления Маск сделал после успешного испытания полета космических ракет от SpaceX.



Илон Маск отправит Starship на Марс. Фото из открытых источников

После удачных испытаний своих космических аппаратов Илон Маск стал активно делиться планами в социальной сети X, публикуя новые сообщения и отвечая на вопросы пользователей. Среди этих комментариев владелец SpaceX заявил, что его космические корабли будут отправлены на Марс.

"Starship будет на Марсе в течение 5 лет. Starship доставит человечество на Марс. Starship сделает жизнь многопланетной", — пишет Илон Маск в нескольких сообщениях в X.

Миллиардер подчеркнул, что космический корабль Starship разработан таким образом, что может пересечь всю Солнечную систему и выйти за ее пределы. Однако Маск добавил, что аппарат имеет ограничения в радиусе полета из-за "облака окружающих объектов" Солнечной системы.

Затем Маск поделился, что будущие версии Starship будут "путешествовать в другие звездные системы". По его словам, следующие поколения космических кораблей Starship будут больше по размерам и совершеннее, чем те, которые существуют сегодня. Однако Маск не сообщил, работает ли SpaceX над разработкой следующих поколений кораблей Starship, которые будут способны к космическим путешествиям между звездами.

SpaceX осуществила 320 запусков своих ракет. В частности, было 284 посадки и 254 повторных полетов, то есть система взлетала и использовалась повторно. Сконструированные таким образом ракеты сокращают расходы по одному из самых дорогих аспектов космического путешествия и снижают стоимость доступа к космосу.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск потерял звание самого богатого человека мира.

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