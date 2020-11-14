Лучше позно, чем никогда: компания ответила на жалобы пользователей спустя годы

Сайт краудфандинга Kickstarter удивил некоторых своих пользователей, ответив на жалобы, которые они подали семь лет назад. Многие из них касались книги, которая вызвала огромное количество жалоб из-за поощрение сексуального насилия. Пользователи, получившие ответы на письма, отправленные в 2013 году, поздравили компанию с быстрым откликом с помощью волны сообщений на Twitter.

ФОТО: The Data Organisation

В свою очередь Kickstarter сообщила, что электронные письма были "по ошибке созданы автоматически".

"Письма, которые люди получили вчера, были связаны с досадной человеческой ошибкой во время работы над задачей очистки, совершенно не связанной с заявкой от 2013 года. Важно помнить, что мы все еще небольшая команда на Kickstarter, и ошибки могут случаться", — заявил представитель компании.

Некоторые жалобы касались острых тем, раздражая многих, кто вдруг получил напоминание. Самый яркий пример, приведенный в Интернете, касается книги так называемого "пикаписта", которая поощряла агрессивное сексуальное поведение.

Ошибка возобновила старый спор по поводу книги, которую Kickstarter первоначально отказался убрать со своей платформы. В конечном итоге компания опубликовала сообщение в блоге, в котором признала свою ошибку. Но к тому времени автор уже получил прибыль с продаж. В автоматически сгенерированных электронных письмах людям, которые сообщили об этом на Kickstarter много лет назад, говорилось, что книга не нарушает руководящие принципы компании.

Другие пользователи Twitter опубликовали примеры жалоб, на которые был дан ответ: одна касалась робота, который якобы мог управлять тараканом, и это расценили, как жестокое обращение с животными; другая жалоба — на нарушение авторских прав в отношении карточной игры с использованием известных персонажей.



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