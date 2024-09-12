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416 тысяч предложений в Дие сделали украинцы за три дня: сколько ответили «да»

Украинцы женятся в Дие и бьют все рекорды

сегодня, 15:38
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Недилько Ксения

Брак онлайн – революционный сервис, в котором только за первые 24 часа украинцы забронировали даты браков на 2 месяца вперед. Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает портал "Комментарии".

416 тысяч предложений в Дие сделали украинцы за три дня: сколько ответили «да»

Результаты за 3 дня в цифрах:                                                               

- 416 133 предложения сделали пользователи. Интересно, что положительных ответов всего 49 282;

- 1247 пар подали заявления о браке;                                                    

— 197 пар уже женились на запуске беты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:                                     

Бракосочетание в смартфоне – как будет работать онлайн-брак в Дие                                         

Минцифра запустила первый официальный брак по видеосвязи в Дие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства. Этот сервис в Минцифре называют "революционным", поскольку полностью меняет подход к предоставлению государственных услуг.

Брак в Дие теперь позволяет украинцам жениться в любой точке страны или мира и при любых обстоятельствах, что очень актуально в условиях полномасштабной войны.

"Брак онлайн в Дие особенно важен для военных и пар, которые из-за войны не могут быть рядом. свое и поженились прямо в смартфоне", – сообщают в Министерстве.

Также в сервисе можно сделать предложение руки и сердца, а после женитьбы свидетельство о браке автоматически подтянется в Дию в течение суток. Как получить оригинал документа и сколько такая процедура – читайте по ссылке .



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