5 технологических прорывов 2025 года, незаметно изменивших наш мир

Технологии обычно не меняют нашу жизнь за одну ночь. Это происходит незаметно. Они "прокрадываются" в наш быт, пока однажды мы не осознаем, что реальность стала совсем другой. 2025 стал именно таким, когда ряд технологий вышел за пределы лабораторий и стартапов и начал формировать повседневную жизнь миллионов людей.

Технологии, изменившие нашу жизнь в 2025 году

1. Искусственный интеллект

Искусственный интеллект больше не является чем-то, что используют только инженеры или крупные компании. В 2025 году искусственный интеллект стал персональным. Его активно использует более миллиарда человек во всем мире.

Генеративные модели теперь управляют нашими расписаниями, ведут деловую переписку и редактируют видео в считанные секунды. Однако главное изменение 2025 года – это доверие. Мы больше не проверяем каждое слово по алгоритму, а все больше полагаемся на ИИ как на полноценного помощника.

Если раньше мы спрашивали "Может ли ИИ помочь нам?", то сегодня мы должны определить, какую часть собственного мышления мы готовы передать в аренду машинам.

2. Начало эры "после смартфонов"

Это может показаться преждевременным, но 2025 стал точкой, когда смартфоны достигли своего пика и, вероятно, начали терять статус центра цифровой вселенной. Технологии постепенно "уходят" с экранов и сливаются с окружающей средой.

Носящие устройства стали умнее, голосовые ассистенты точнее, а умные очки – практичнее. Устройства начинают реагировать на наши потребности еще до того, как мы прикоснемся к тачскрину. Будущее принадлежит не большему числу пикселей, а меньшему числу усилий.

3. Дипфейки

Вместе с невероятными возможностями ИИ принес новые угрозы. 2025 стал испытанием для нашей способности отличать правду от вымысла. Дипфейки, то есть цифрово сгенерированные изображения и видео, стали инструментом не только политических манипуляций, но и бытового мошенничества.

Сегодня злоумышленники могут имитировать голос вашего родственника, чтобы попросить денег, или же создавать фейковые рекламные кампании с участием звезд. Кроме того, проблема усугубляется, ведь если раньше подделку можно было узнать по неестественным движениям, то сейчас это почти невозможно.

4. Военные технологии

2025 все больше закрепляет позиции на поле боя за автономными системами. Украина превратилась в мировой центр оборонных инноваций, где дроны эволюционировали от простых FPV-систем до сложных роботизированных комплексов.

Операция "Паутина". В этом году историю сменила операция "Паутина", когда с помощью дронов был уничтожен 41 самолет стратегической авиации РФ на сумму свыше 7 млрд долларов, что составляет более трети их стратегических носителей крылатых ракет.

Морские дроны. Морские дроны Sea Baby и MAGURA V5 фактически выгнали Черноморский флот из Крыма. А в декабре 2025 года произошло то, что раньше считалось невозможным. Подводные дроны "Sea Baby" успешно атаковали и критически повредили российскую подлодку класса "Варшавянка".

Автономная наземная платформа (НРП). В свою очередь на суше работают автономные платформы, которые могут выполнять задачи по логистике, эвакуации и огневой поддержке, минимизируя человеческие потери. В декабре одна из таких наземных боевых систем удерживала позицию на фронте и сдерживала атаки российских войск без пехоты около месяца.

5. Медицинская революция

Медицина 2025 года приблизилась к решению проблем, которые десятилетиями казались безнадежными.

Прорыв в борьбе с ВИЧ. Новый препарат Yeztugo от Gilead Sciences, который нужно вводить дважды в год, снижает риск передачи вируса на 99,9%. Это практически многофункциональная вакцина, способная приостановить пандемию СПИДа.

Персональное редактирование генов. В Детской больнице Филадельфии технология CRISPR-Cas9 впервые была использована для спасения младенца с летальным метаболическим расстройством. Врачи создали индивидуальный генный набор, исправивший мутацию в печени ребенка.

Пластырь на сердце. Ученые из ETH Zurich успешно имплантировали первые пластыри для сердца, выращенные из стволовых клеток. Это позволяет восстанавливать поврежденные ткани после инфарктов вместо того, чтобы просто лечить симптомы.

Кроме того, ученые также в 2025 году добились прогресса в выявлении рака поджелудочной, благодаря вакцине снизили риск деменции на 20% и разработали новое лекарство от других болезней.

Ранее портал "Комментарии" писали, что Илон Маск прогнозирует конец эры смартфонов. Что заменит телефоны в будущем.

Также "Комментарии" писали о новых технологиях в искусстве. Как AI и VR изменяют подход современных художников.