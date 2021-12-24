Куриное филе за 46 гривен: в Израиле изготовили искусственное мясо, которое дешевле натурального

Израильским экспертам удалось массово сдешевить стоимость производства искусственного куриного филе. Теперь такое мясо стало дешевле, чем натуральное. Об этом сообщает издание "Хайтек".

Куриное мясо. Фото из открытых источников

Стоимость одного филе оценивают в 1,7 доллара, что составляет примерно 46 гривен. В то время, как стоимость натурального куриного филе вдвое дороже.

Future Meat Technologie, стартап, предложивший эту разработку, использует свой уникальный метод. Он состоит в том, что специалисты берут клетки у живых животных и используют при этом специальные биореакторы из нержавеющей стали (это оборудование для выращивания биологических культур в устойчивых условиях). Так они не только постоянно удаляют продукты жизнедеятельности культур, но и обеспечивают прирост образующимся клеткам. Постепенно они размножаются и превращаются в ткани, а затем в куски мяса, которые пригодны к употреблению. В компании утверждают, что такой процесс гарантирует им урожайность в 10 раз больше, чем у других системах производства мяса.

"В этом процессе возникает на 80% меньше выбросов парниковых газов, а само производство требует на 99% меньше земли и на 96% меньше воды, чем если бы процесс выращивания мяса происходил на обычной животной ферме", — подытожили в компании.

За 2021 год себестоимость и соответственно цена куриного филе, выращиваемого Future Meat Technologie, снизилась в несколько раз. Этого удалось достичь, в частности, благодаря масштабированию бизнеса. В июне компания открыла первую фабрику по выращиванию мяса в лаборатории в израильском городе Реховот.



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