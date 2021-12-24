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Куриное филе за 46 гривен: в Израиле изготовили искусственное мясо, которое дешевле натурального

Стартап в Израиле предлагает отныне самое дешевое искусственное куриное филе, которое когда-либо удавалось вырастить ученым

сегодня, 15:12
Автор:

Людмила Слободенюк
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Израильским экспертам удалось массово сдешевить стоимость производства искусственного куриного филе. Теперь такое мясо стало дешевле, чем натуральное. Об этом сообщает издание "Хайтек".

Куриное филе за 46 гривен: в Израиле изготовили искусственное мясо, которое дешевле натурального

Куриное мясо. Фото из открытых источников

Стоимость одного филе оценивают в 1,7 доллара, что составляет примерно 46 гривен. В то время, как стоимость натурального куриного филе вдвое дороже.

Future Meat Technologie, стартап, предложивший эту разработку, использует свой уникальный метод. Он состоит в том, что специалисты берут клетки у живых животных и используют при этом специальные биореакторы из нержавеющей стали (это оборудование для выращивания биологических культур в устойчивых условиях). Так они не только постоянно удаляют продукты жизнедеятельности культур, но и обеспечивают прирост образующимся клеткам. Постепенно они размножаются и превращаются в ткани, а затем в куски мяса, которые пригодны к употреблению. В компании утверждают, что такой процесс гарантирует им урожайность в 10 раз больше, чем у других системах производства  мяса.

"В этом процессе возникает на 80% меньше выбросов парниковых газов, а само производство требует на 99% меньше земли и на 96% меньше воды, чем если бы процесс выращивания мяса происходил на обычной животной ферме", — подытожили в компании.

За 2021 год себестоимость и соответственно цена куриного филе, выращиваемого Future Meat Technologie, снизилась в несколько раз. Этого удалось достичь, в частности, благодаря масштабированию бизнеса. В июне компания открыла первую фабрику по выращиванию мяса в лаборатории в израильском городе Реховот.

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Источник: https://hightech.fm/2021/12/21/future-meats-lab-gown
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