Кто лидирует среди интернет-браузеров в Украине и мире в 2024 году

Агентства StarCounter провело аналитическое исследования и выявили самые популярные интернет-браузеров в мире 2024 года. Согласно полученным данным, Google Chrome продолжает удерживать лидирующую позицию на рынке, обеспечивая себе значительное преимущество перед конкурентами.

Самые популярные браузеры в Украине и мире в 2024 году

По результатам исследования, Chrome занимает первое место с долей в 65.77%, значительно опережая ближайшего преследователя — браузер Edge от Microsoft, чья доля составила 12.71%. Третье место занял Safari от Apple с показателем в 8.63%, демонстрируя предпочтение пользователей продукции Apple данному браузеру. В списке также присутствуют Firefox и Opera с долями в 6.61% и 3.15% соответственно.

Ситуация на украинском рынке в целом отражает мировые тенденции, однако здесь Google Chrome обладает несколько меньшей долей рынка — 60.89%, а за ним следуют Edge, Opera и Firefox. Отдельного внимания заслуживает "Яндекс Браузер", замыкающий топ-5 популярных браузеров в Украине с долей в 5.05%.

Кроме того, среди пользователей смартфонов Google Chrome также лидирует (57.13%). Второе место с уверенностью занимает Safari (22.24%), что может быть связано с высокой популярностью устройств от Apple и предустановкой данного браузера на них. Введение в iOS 17.4 возможности выбора браузера по умолчанию из 12 самых популярных для пользователей из стран Евросоюза может существенно повлиять на дальнейшую динамику рынка.

Напомним, что аналитики выделили основные тенденции рынка смартфонов на 2024 год, с акцентом на лучшие бюджетные модели Android. Они нашли три смартфона, отличающиеся на фоне других своими возможностями и стоимостью, предлагая потребителям наилучшее соотношение цены и качества.