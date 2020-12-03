Кто без маски: Amazon поможет отслеживать несознательных сотрудников

Amazon планирует продавать компаниям технологию, которая поможет определять, когда сотрудники не носят маски для лица и не дистанцируются от окружающих.

ФОТО: РИА Новости

Помимо пандемии, технологию можно также использовать для отслеживания соблюдения других правил на рабочем месте или для мониторинга населения — например, для проверки количества покупателей, стоящих в очереди в магазине.



Система включает в себя дооснащение существующих камер видеонаблюдения, которые затем могут использоваться в готовых приложениях AI. Но сторонники конфиденциальности высказали опасения.

Удаленная работа уже привела к увеличению использования программного обеспечения, которое проверяет сотрудников, но новое решение Amazon ориентировано на отслеживание людей и продуктов на фабриках, в магазинах и других традиционных рабочих местах.

Устройство AWS Panorama подключается к камерам с интернет-протоколом (IP) — стандартному типу цифровых видеокамер, используемых огромным количеством компаний на своих сайтах. Оно может автоматизировать задачи проверки, такие как обнаружение производственных дефектов или отслеживание перемещения штрих-кодов и этикеток. Но технология также может применяться и к людям.

Например, в магазине розничной торговли система может подсчитывать количество клиентов, отслеживать их передвижения и проверять длину очередей, как предлагает Amazon.

На заводе или другом рабочем месте ту же технологию можно использовать для наблюдения за сотрудниками, "чтобы сразу же получать уведомления о любых потенциальных проблемах или небезопасных ситуациях, чтобы вы могли принять превентивные меры", — заявили в компании.

Как сообщало издание "Комментарии", Amazon извинилась перед британцами за ложное уведомление.

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