Крупные техногиганты объединили усилия в отрасли смарт-домов

Компания Microsoft объявила сегодня, что продолжает расширять партнерские отношения с Samsung, чтобы обеспечить цифровую трансформацию для девелоперских компаний и отраслей управления недвижимостью по всему миру. Об этом сообщает информационный ресурс Gizmochina.

Новый стратегический альянс между обоими технологическими гигантами заставит обе компании работать над оптимизацией энергоменеджмента, технического обслуживания оборудования и многим другим. Это партнерство будет использовать продуктивные облачные сервисы Microsoft и платформу IoT Azure, а также интеллектуальные устройства Samsung и платформу SmartThings. Объявление также сообщает об инвестициях Microsoft в 5 миллиардов долларов для обеспечения безопасности собственного IoT.

Это сотрудничество позволит Microsoft расширить свою технологию IoT на новые рынки с помощью Samsung. Компания сэкономит миллионы для разработки собственных интеллектуальных устройств. Кроме того, девелопмент и управление недвижимостью также должны будут зависеть от этого совместного предприятия ради улучшения своих существующих процессов обслуживания и управления зданиями.

По словам Сэма Джорджа, вице-президента корпорации Azure IoT, "это сотрудничество с Samsung открывает новые возможности для дальнейших инноваций в сфере развития недвижимости и управления недвижимостью. Вместе мы объединим усилия в использовании безопасной платформы Microsoft IoT, технологии Azure Digital Twins и Dynamics 365 Field Service с опытом Samsung в сфере разработки и эксплуатации устройств для оптимизации операций и обслуживания зданий".

Как сообщало издание "Комментарии", новая инициатива Microsoft поможет преодолеть безработицу.

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