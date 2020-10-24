Круг расширяется: Италия отказалась от услуг Huawei

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Павел Зинченко
Италия помешала телекоммуникационной группе Fastweb подписать сделку с Huawei относительно поставки оборудования для ее базовой сети 5G, заявили три источника, близких к этому вопросу. Это явный признак того, что Рим занимает жесткую позицию в отношении китайской компании. Об этом сообщает Reuters.
Италия присоденилась к санкциям против Huawei
Решение, принятое на заседании кабинета министров, знаменует собой первый случай, когда Италия наложила вето на сделку по поставке базовых сетей 5G с Huawei. Во время своего визита в Италию в сентябре госсекретарь США Майк Помпео назвал китайские технологии мобильной связи угрозой национальной безопасности Италии.
Huawei категорически отвергает обвинения, и ее итальянское подразделение заявило, что готово подвергнуться любой проверке, чтобы показать, что его технология безопасна.
Однако на заседании в четверг правительство использовало свои специальные полномочия по проверке, чтобы заблокировать Fastweb, итальянское подразделение компании Swisscom, от заключения сделки о поставках с Huawei в наиболее уязвимой части ее мобильной сети пятого поколения.
Источники сообщили, что Fastweb выбрала Huawei в качестве единственного поставщика для своей базовой сети 5G. Huawei и Fastweb отказались от комментариев.
Как сообщало издание "Комментарии", Швеция приняла решение выдворить Huawei.
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