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Главная Новости IT технологии В полку прибыло: еще одна страна приняла решение выдворить Huawei
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В полку прибыло: еще одна страна приняла решение выдворить Huawei

Швеция присоединяется к кампании против Huawei

сегодня, 10:54
Автор:

Павел Зинченко

Швеция запрещает использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE в своей новой сети 5G. Об этом сообщает еuronews.

В полку прибыло: еще одна страна приняла решение выдворить Huawei

Швеция против Huawei

Данный запрет призван "гарантировать, что использование частот 5G не ставит под угрозу безопасность Швеции", — заявили в Управлении электросвязи Швеции (PTS). В ведомстве добавили, что уже установленное оборудование Huawei и ZTE необходимо будет убрать к 1 января 2025 года.

Объявление было сделано после того, как шведские вооруженные силы и службы безопасности провели оценку тендеров на телекоммуникационные сети. Решение Швеции следует за примером Великобритании, которая в июле решила запретить компании Huawei участие в создании собственной сети 5G.

Некоторые другие европейские страны постепенно закрывают двери перед Huawei или рассматривают возможность сделать это после давления со стороны США, которые считают, что компания осуществляет слежку в интересах правительства Китая.

Во Франции Huawei не будет подвергаться полному запрету на рынке 5G, но операторы, уже использующие оборудование компании, будут иметь разрешение на эксплуатацию, ограниченную восемью годами. Представители Европейской комиссии заявили, что конкуренты Huawei, такие как шведская Ericsson или финская Nokia, могут предоставить ЕС необходимую инфраструктуру 5G.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia намеревается потеснить Huawei в Великобритании


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