Корабль с искусственным интеллектом повторит маршрут знаменитого фрегата XVII века

Корабль без экипажа, который должен воссоздать атлантический переход фрегата Mayflower, произошедший 400 лет назад в этом месяце, отплыл из гавани Плимута. Автономное судно с таким же названием будет собирать данные об океане и морской жизни, включая отбор проб пластика. Об этом сообщает BBC.

ФОТО: Yahoo News

Управляемый роботом, обученным искусственным интеллектом, разработанным IBM, с использованием миллиона морских изображений, корабль пережил шесть месяцев ходовых испытаний до своего двухнедельного перехода через Атлантический океан.

Оригинальный Mayflower, трехмачтовое деревянное судно длиной 30 м с парусиновыми парусами и максимальной скоростью 3 узла (6 км / ч), перевозило 102 пассажира и команду из 30 человек от Плимута до Кейп-Код, современный штат Массачусетс. Путешествие 1620 года заняло более двух месяцев.



Версия 2020 года, созданная некоммерческой организацией ProMare, сделана из алюминиевого композита и представляет собой тримаран, работающий от солнечных батарей, с резервным дизельным генератором и максимальной скоростью 10 узлов. Вместо пассажиров и экипажа он оснащен новейшими технологиями, в том числе: лидаром, радаром, камерами и антеннами глобальной системы позиционирования (GPS).

Для всех, кто хочет отслеживать его продвижение, веб-сайт MAS400 показывает текущее местоположение и статус корабля, ход его путешествия и образцы из его исследовательских капсул.

Как сообщало издание "Комментарии", шведы спустят на воду корабль с металлическими парусами.

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