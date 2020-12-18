Компания Microsoft рассказала о пережитой хакерской атаке: кто за этим стоит

Microsoft заявляет, что выявила более 40 клиентов, которые на этой неделе стали объектом масштабной хакерской кампании, связанной с Россией. Софтверный гигант сообщил в своем блоге в четверг, что 80% этих клиентов находятся в США, а остальные — в Канаде, Мексике, Бельгии, Испании, Великобритании, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.

ФОТО: Yahoo News

"Несомненно, число и местоположение жертв будут продолжать расти", — написал в своем посте главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит.

Смит также добавил, что расследование Microsoft показало, что кибератака продолжается и "отличается своим масштабом, изощренностью и воздействием". В список целей входят правительственные агентства, а также фирмы, занимающиеся безопасностью и другими технологиями, и неправительственные организации.

На этой неделе стало известно, что несколько правительственных агентств США были взломаны в результате предполагаемой атаки со стороны России с помощью бэкдора, встроенного в программное обеспечение ИТ-компании SolarWinds из Остина. Вредоносная программа была доставлена ​​с помощью программного обеспечения SolarWind Orion, которое установлено более чем у 17 000 клиентов, написал Смит. Он добавил, что кибератаки достигли "многих крупных национальных столиц" и "иллюстрируют повышенный уровень уязвимости в Соединенных Штатах".

Ранее в четверг Microsoft заявила, что ее системы также подверглись атаке. По словам официального представителя компании Фрэнка Шоу, Microsoft обнаружила вредоносный код, связанный с кибератакой "в нашей среде, который "мы изолировали и удалили".

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