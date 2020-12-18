Компания Microsoft рассказала о пережитой хакерской атаке: кто за этим стоит

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Павел Зинченко
Microsoft заявляет, что выявила более 40 клиентов, которые на этой
неделе стали объектом масштабной хакерской кампании, связанной с
Россией. Софтверный гигант сообщил в своем блоге в четверг, что 80% этих
клиентов находятся в США, а остальные — в Канаде, Мексике, Бельгии, Испании,
Великобритании, Израиле и Объединенных Арабских Эмиратах.
ФОТО: Yahoo News
"Несомненно, число и
местоположение жертв будут продолжать расти", — написал в своем посте
главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит.
Смит также добавил, что расследование Microsoft показало, что кибератака
продолжается и "отличается своим масштабом, изощренностью и
воздействием". В список целей входят правительственные агентства, а также
фирмы, занимающиеся безопасностью и другими технологиями, и неправительственные
организации.
На этой неделе стало известно, что несколько правительственных агентств
США были взломаны в результате предполагаемой атаки со стороны России с помощью
бэкдора, встроенного в программное обеспечение ИТ-компании SolarWinds из
Остина. Вредоносная программа была доставлена с помощью программного
обеспечения SolarWind Orion, которое установлено более чем у 17 000 клиентов,
написал Смит. Он добавил, что кибератаки достигли "многих крупных
национальных столиц" и "иллюстрируют повышенный уровень уязвимости в
Соединенных Штатах".
Ранее в четверг Microsoft заявила, что ее системы также подверглись
атаке. По словам официального представителя компании Фрэнка
Шоу, Microsoft обнаружила вредоносный код, связанный с кибератакой "в
нашей среде, который "мы изолировали и удалили".
Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft усиливает родительский контроль на своих игровых консолях.
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