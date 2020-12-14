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Главная Новости IT игры Microsoft усиливает родительский контроль на своих игровых консолях
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Microsoft усиливает родительский контроль на своих игровых консолях

Родители смогут вмешаться в игру детей с помощью смартфона и остановить ее

сегодня, 19:03
Автор:

Павел Зинченко

Компания Microsoft добавила несколько новых функций, позволяющих родителям контролировать, как дети играют на игровой консоли Xbox. Одной из этих функций стала возможность остановить игру ребенка на Xbox прямо со смартфона.

Microsoft усиливает родительский контроль на своих игровых консолях

ФОТО: Pictar.ru

Новая функция "Приостановить экранное время" доступна в обновленном приложении Xbox Family Settings. Как отмечает Microsoft в описании, родители теперь могут временно запретить игру на консоли, даже если ребенок еще не достиг своего дневного лимита.

В этом случае ребенок будет видеть уведомление о блокировке на экране "Время игры истекло", пока родители не дадут разрешение возобновить игровой процесс. Когда родители решат отменить приостановку, игровые часы вернутся к исходной настройке.

Еще одно нововведение — это новая опция "Попросить купить". Она уже существует на самой консоли и теперь стала частью приложения Xbox Family Settings, так что все потенциальные покупки можно просматривать на смартфоне. Обновленное приложение Xbox Family Settings доступно для бесплатной загрузки в Google Play и App Store.

Как сообщало издание "Комментарии", Microsoft вновь запустила важные сетевые функции Xbox LiveКомпания восстановила возможность пользователей Xbox загружать свои собственные игровые картинки и аватары. Эта функция была отключена в марте, поскольку компания боролась с "рекордными обязательствами" после начала глобального карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

Спустя почти десять лет после того, как Microsoft представила аватары для Xbox Live, компания внесла большое обновление в систему создания виртуальных игроков, чтобы сделать ее более разнообразной. Новые категории предметов внешнего вида и аксессуаров включают ногти, макияж, конечности, кольца в носу и настроения.


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Источник: https://phonemantra.com/microsoft-gives-parents-the-power-to-lock-xbox-directly-from-their-smartphone/#:~:text=Xbox-,Microsoft%20gives%20parents%20the%20power%20to%20lock%20Xbox%20directly%20from,yet%20reached%20their%20daily%20limit.
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