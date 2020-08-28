Компания Microsoft продлила поддержку Windows 10 1803

В среду Microsoft расширила поддержку третьей версии Windows 10, снова сославшись на пандемию коронавируса и ее влияние на бизнес. Об этом сообщает Computer World.

Microsoft расширила поддержку безопасности для Windows 10 Enterprise 1803 и Windows 10 Education 1803 на шесть месяцев, до 11 мая 2021 года. Первоначальная дата окончания поддержки должна была быть 10 ноября.

Расширение было третьим для Windows 10 с марта, когда многие компании отправляли сотрудников работать дома. Во-первых, Microsoft добавила шесть месяцев в Windows 10 Enterprise 1709 и Windows 10 Education 1709, дав пользователям возможность отказаться от устаревшей версии до 13 октября, а не до 14 апреля. Затем, в апреле, Microsoft дополнила Windows 10 Home 1809 и Windows 10 Pro 1809 шестью дополнительными месяцами поддержки, перенеся дату ее окончания с 12 мая на 10 ноября.

Продлив шесть дополнительных месяцев на Windows 10 Enterprise 1803 и Windows 10 Education 1803, Microsoft в конечном итоге обеспечит поддержку этих SKU (складских единиц) чуть более, чем на 36 месяцев. Это расширение будет первым из весенних обновлений (1803 выпущено 30 апреля 2018 года) после капитального ремонта поддержки в сентябре 2018 года.

Microsoft дает отсрочку поддержки только выпускам 1803 Enterprise и Education, поскольку остальные - Windows 10 Home 1803 и Windows 10 Pro 1803 - устарели девять месяцев назад, 12 ноября 2019 года, по истечении 18 месяцев.

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