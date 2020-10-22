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Главная Новости IT технологии Компания Google высказалась по поводу поданого против нее антиконкурентного иска
commentss НОВОСТИ Все новости

Компания Google высказалась по поводу поданого против нее антиконкурентного иска

Google ответила на обвинения в антиконкурентном поведении

сегодня, 16:25
Автор:

Павел Зинченко

Вчера вечером был подан иск, составленный несколькими Генеральными прокурорами США, которые обвиняли Google в антиконкурентном поведении и доминировании в индустрии поисковых услуг. Google отреагировал в своем блоге, отвечая на некоторые претензии, изложенные в иске. Об этом сообщает GSMarena.

Компания Google высказалась по поводу поданого против нее антиконкурентного иска

Google ответил на судебный иск

"Иск министерства юстиции глубоко ошибочен. Люди используют Google потому, что хотят, а не потому, что их принуждают к этому, или потому, что они не могут найти альтернативы. Судебный процесс никак не поможет потребителям. Напротив, это искусственно поддержит альтернативы более низкого качества поиска, повысит цены на телефонную связь и затруднит доступ людей к поисковым сервисам, которые они хотят использовать", — говорится в заявлении компании.

Минюст считает, что Google давала многомиллионные взятки производителям мобильных телефонов и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковой системы по умолчанию. В иске утверждалось, что Apple использует поисковик Google в своем браузере, потому что он "лучший", но Safari также поддерживает поисковики Bing и Yahoo, которые также платят Apple при продвижении своих услуг.

Google также обратил внимание то, что в свое время Yahoo! заплатили Mozilla, чтобы стать поисковым сервисом по умолчанию в Firefox, однако большинство американцев перешли на Google.

Как сообщало издание "Комментарии", против Google подали самый крупный иск в XXI веке.


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