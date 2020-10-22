Компания Google высказалась по поводу поданого против нее антиконкурентного иска

Вчера вечером был подан иск, составленный несколькими Генеральными прокурорами США, которые обвиняли Google в антиконкурентном поведении и доминировании в индустрии поисковых услуг. Google отреагировал в своем блоге, отвечая на некоторые претензии, изложенные в иске. Об этом сообщает GSMarena.

Google ответил на судебный иск

"Иск министерства юстиции глубоко ошибочен. Люди используют Google потому, что хотят, а не потому, что их принуждают к этому, или потому, что они не могут найти альтернативы. Судебный процесс никак не поможет потребителям. Напротив, это искусственно поддержит альтернативы более низкого качества поиска, повысит цены на телефонную связь и затруднит доступ людей к поисковым сервисам, которые они хотят использовать", — говорится в заявлении компании.

Минюст считает, что Google давала многомиллионные взятки производителям мобильных телефонов и интернет-браузеров за установку Google в качестве поисковой системы по умолчанию. В иске утверждалось, что Apple использует поисковик Google в своем браузере, потому что он "лучший", но Safari также поддерживает поисковики Bing и Yahoo, которые также платят Apple при продвижении своих услуг.

Google также обратил внимание то, что в свое время Yahoo! заплатили Mozilla, чтобы стать поисковым сервисом по умолчанию в Firefox, однако большинство американцев перешли на Google.

Как сообщало издание "Комментарии", против Google подали самый крупный иск в XXI веке.

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